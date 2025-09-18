Será el duelo con más mística y tradición de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Flamengo y Estudiantes de La Plata son dos gigantes del continente que, juntos, suman siete conquistas, por lo que será una llave apasionante no solo por la actualidad de cada equipo -que es buena-, sino también, por su historia.
Flamengo vs. Estudiantes de La Plata: horario, televisación y formaciones
Flamengo y Estudiantes de La Plata chocan esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Maracaná. Todo lo que tenés que saber.
El Mengão transita su mejor momento en toda la temporada, con un invicto de nueve partidos y siendo líder en solitario del Brasileirão al cabo de 22 fechas disputadas, en las que anotó 47 goles y recibió sólo diez.
En el plano internacional, viene de derrotar a Internacional por 3-0 en los 8vos. de final de Libertadores. Resolvió el trámite con eficacia y sin sufrir contratiempos: 1-0 como local y 2-0 a domicilio. Tiene un plantel valuado en 195 millones de euros según Transfermarkt y pesos pesados como Agustín Rossi, Danilo, Alex Sandro, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, etc, etc, etc...
Pero del otro lado hay un gigante, un león. Ni más ni menos que Estudiantes de La Plata, que por Liga Profesional parece ser uno y por Copa Libertadores, otro.
El conjunto de Eduardo Domínguez marcha 7º en la tabla, producto de cuatro victorias y cuatro derrotas y una diferencia de gol negativa de -1. En el aspecto internacional, el Pincha llega a esta serie de 4tos. de final luego de superar a Cerro Porteño porvla mínima en la serie (1-0). Podrá no tener los nombres de su rival de turno pero aún así goza de mucha jerarquía en su plantel.
A qué hora se juega Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores
El horario de inicio del partido está pautado para las 21:30 horas, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.
Por dónde ver Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores
El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.
Además, podrás seguirlo en vivo por la web de Golazo24.
La probable formación de Flamengo vs. Estudiantes, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores
Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique.
El posible once de Estudiantes vs Flamengo,por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo.
