Flamengo vs. Estudiantes de La Plata: horario, televisación y formaciones

El conjunto de Eduardo Domínguez marcha 7º en la tabla, producto de cuatro victorias y cuatro derrotas y una diferencia de gol negativa de -1. En el aspecto internacional, el Pincha llega a esta serie de 4tos. de final luego de superar a Cerro Porteño porvla mínima en la serie (1-0). Podrá no tener los nombres de su rival de turno pero aún así goza de mucha jerarquía en su plantel.

image Imposible dar por muerto a Estudiantes.

A qué hora se juega Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores

El horario de inicio del partido está pautado para las 21:30 horas, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Por dónde ver Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Además, podrás seguirlo en vivo por la web de Golazo24.

La probable formación de Flamengo vs. Estudiantes, por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique.

El posible once de Estudiantes vs Flamengo,por la ida de los 4tos. de final de la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo.

