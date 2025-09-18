El día después a Vélez vs Racing dejó debates en casi todos los programas deportivos, sobre todo por la jugada del gol anulado al Fortín. El periodista Ariel Rodríguez de TyC Sports dio su opinión al respecto y generó polémica.
¿DE CUÁL ES?
A Ariel Rodríguez de TyC Sports solamente le falta decir de que equipo es
Luego de lo que fue Vélez vs Racing, algunos acusaron a Ariel Rodríguez de TyC Sports. ¿Está al descubierto de que equipo es?
La Academia de Gustavo Costas venció al equipo de Guillermo Barros Schelotto y todo se definirá el próximo martes 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda.
Ariel Rodríguez de TyC Sports
El arbitraje de Wilton Sampaio en el partido entre Vélez y Racing, fue uno de los temas más importantes en la agenda de los programas deportivos de ayer miércoles 17 de septiembre.
En el programa de Ariel Rodríguez de TyC Sports, se habló sobre el tema y algunos cuestionaron los dichos sobre el conductor.
El periodista especializado en arbitraje Oscar Luis Blanco, tuiteó: "Casi me desmayo .Le escuché a este muchacho decir que esta mal que se anule un gol como el de anoche y que hay que cambiar la regla y si se tira un corner, el balón sale y vuelve a entrar y termina en gol, HAY QUE DAR GOL .Y conduce 2 programas de TV .LAMENTABLE .".
A priori, el equipo "favorecido" por esta acción, fue la Academia, aunque de favorecido no tuvo nada ya que la jugada estuvo bien sancionada.
A raíz de esto, comenzaron las sospechas acerca del equipo del cual es el periodista que conduce los mediodías de TyC.
En su video publicado en octubre de 2021, Flavio Azzaro filtró de que equipo son muchos periodistas y una vez que llegó Rodríguez, el dueño de AZZ aseguró que este es de Independiente.
Entendiendo que la queja fue apuntada en desmedro de la Academia, esto tiene sentido.
Vélez vs Racing: la vuelta
Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto fue derrotado por Racing Club de Gustavo Costas en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
De igual manera, la serie no pareciera estar cerrada ni mucho menos, sobre todo porque el Fortín tuvo un mejor primer tiempo que la Academia y de no ser por la expulsión de Lisandro Magallán, el trámite podría haber sido distinto.
Ambos jugarán sus partidos por el Torneo Clausura de la Liga Profesional mañana 19 de septiembre. Los de Costas visitarán a Huracán y los de Barros Schelotto, a San Martín de San Juan de Pipi Romagnoli.
La vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, será el próximo martes 23 de septiembre desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.
Entendiendo las dificultades que tiene la Academia jugando en condición de local, será interesante ver cómo se desarrolla el segundo partido de la serie entre equipos argentinos.
