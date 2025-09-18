Kun Agüero entró en modo Gordo Dan y generó mucha polémica

Ante la consulta por el actual gobierno, Kun respondió: "es como todo, yo cuando era chico no tenía para comer. El no tener para comer existe hace años. Después, creo que el país a veces está bien y a veces está mal. Creo que tenemos que apoyar lo que hoy está".

Por último, indicó: “Me da bronca esas peleas que, en mi opinión, no tienen sentido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/1968397274699964617&partner=&hide_thread=false -Que opinas de que la gente no tiene para comer?

+Bueno… es como todo, yo tampoco tenía para comer, o sea no tener para comer existe hace años



No hay un solo libertario que no tenga retraso mental, pero el Kun siempre me sorprende

pic.twitter.com/YIo4X7TbqG — TUGO News (@TugoNews) September 17, 2025

De igual manera, no es la primera vez que el ex atacante defiende de alguna u otra manera al gobierno de Milei.

Las defensas previas del Kun Agüero

Agüero ya había defendido en otras ocasiones a Milei, pero esta es la primera vez en donde el gobierno está totalmente debilitado.

Ayer 17 de septiembre llegó otra dura derrota debido a que la Cámara de Diputados votó en contra de los vetos del presidente contra el Garrahan y el financiamiento universitario.

En este contexto fue que se dieron los dichos del ex delantero, que en otros momentos (mejores para el gobierno), ya se había expresado a favor de LLA.

Mismo en noviembre del año pasado, cuando estaba en agenda el debate por las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), Agüero fue a la Casa Rosada y se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo.

image

"Dale la oportunidad a la gente, que vaya a votar y decida... "¿O qué, hay miedo? ¿Están c*gados? ¿Qué está pasando? Están c*gados porque hay beneficios propios", había dicho el Kun en un stream, algo que discursivamente tranquilamente podría haber dicho un integrante de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que en el actual contexto, los dichos de Agüero toman aún más repercusión, entendiendo la debilidad que tiene el Poder Ejecutivo.

+ EN GOLAZO 24

Champions League: Ajax 0-2 Inter, Bayern 3-1 Chelsea, Liverpool 3-2 Atlético, PSG 3-0 Atalanta

Loma Negra vuelve a los torneos de AFA después de 40 años

Inesperado cruce de ideas: Lionel Scaloni vs Luis Enrique y el futuro del fútbol

River 1 - Palmeiras 2: el Verdao fue muy superior, pero el Millonario logró achicar diferencias