Rosario Central viene de ganarle el clásico a Newell´s Old Boys de Rosario con un golazo de Ángel Di María. En las últimas horas surgió una noticia en vistas a la próxima jornada y muchas miradas fueron a posar sobre el presidente de AFA, Chiqui Tapia.
¿Y AHORA QUÉ?
Chiqui Tapia nuevamente bajo la lupa por Rosario Central de Ángel Di María
Muchas miradas van a parar a Chiqui Tapia cuando surgen nuevas novedades de Rosario Central de Ángel Di María
Es innegable el buen trabajo que viene haciendo Ariel Holan en el banco del Canalla. La Academia está atravesando un buen 2025 pero con la llegada del Fideo, se despertaron algunas suspicacias.
Chiqui Tapia en el foco por Ángel Di María
Claro está que Ángel Di María es uno de los jugadores más importantes en el plantel campeón de la Selección Argentina de Qatar 2022.
En su regreso al fútbol argentino, Chiqui Tapia se hizo presente en el Gigante de Arroyito y desde allí, comenzaron a tomar más fuerza las suspicacias para con Rosario Central.
Algunas sospechas ya venían por la buena relación de Gonzalo Belloso con la AFA y su declaración luego de que Central venciera a Platense en 2023: "fue Chiqui Tapia con su poder político y un amigo mío, Pablo Toviggino, que nos hizo la estructura. Y por el ministro Massa, ellos nos dieron una mano muy grande para arrancar".
Desde el regreso de Di María esto se potenció y hay dos datos a tener en cuenta:
- La Academia disputó todos sus partidos los sábados
- Es el único equipo que llevó visitantes en los partidos que jugó hasta el momento.
Germán García Grova y Rosario Central
En medio de estas suspicacias, el periodista Germán García Grova confirmó: "APREVIDE confirma que es casi un hecho que Rosario Central podrá llevar hinchas a Junín para enfrentar a Sarmiento".
El Canalla, que ya llevó a su público a Tucumán para enfrentar a Atlético y a La Fortaleza para cruzarse con Lanús, casi con seguridad podrá volver a hacerlo en Junín. El partido se jugará el sábado 30 de agosto, a partir de las 19:15 horas, en el estadio Eva Perón.
De igual manera, no hay que perder de vista la muy buena campaña que Ariel Holan y su equipo están realizando en 2025. Un buen reflejo de ello es la tabla anual: de los 30 equipos de la Primera División, la Academia rosarina es la que más puntos obtuvo en las 22 fechas disputadas hasta ahora.
En el Torneo Apertura, Rosario Central fue eliminado por Huracán en los cuartos de final, y ahora buscará, de la mano de Ángel Di María, llegar más lejos en el Torneo Clausura, del cual hasta el momento solo se disputaron seis fechas.
Si bien aún falta confirmación oficial, Central sería el único equipo que llevaría público visitante en 3 jornadas consecutivas.
