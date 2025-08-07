Darío Benedetto se volvió a lesionar, todavía no debutó y no estará en el clásico rosarino

Esta situación evidentemente enciende las alarmas de Fabbiani y sus colaboradores debido a que se convirtió en una baja sensible para su equipo. Se debe añadir que este asunto también sucedió en Paraguay, cuando estuvo varias semanas sin tener minutos a causa de sus inconvenientes de salud.

Fastidio en Newell´s: En su debut, Darío Benedetto se fue lesionado sin llegar al entretiempo

Darío Benedetto tuvo un debut para el olvido y protagonizó un verdadero papelón durante el partido que Newell’s cayó ante Mazatlan de México 1-0 por la International Football Cup, un torneo amistoso de pretemporada.

Benedetto, uno de los refuerzos de la “Lepra” en este último mercado de pases, tuvo un debut para el olvido: sufrió una molestia muscular y debió abandonar el partido a los 33’ del primer tiempo.

DARIOBENEDETTOSEVOLVIOALESIONARTODAVIANODEBUTOYNOESTARAENELCLASICOROSARINOFOTO3 Darío Benedetto todavía no debutó en Newell’s debido a que sufrió una nueva lesión y no estará en el clásico ante Rosario Central.

En el lugar del “Pipa” Benedetto ingresó el juvenil Thiago Gigena. De todas formas, los dirigidos por Cristian “Ogro” Fabbiani no pudieron contra los mexicanos y quedaron eliminados.

El pase de Darío Benedetto a Newell’s

El martes 3 de junio por la noche generó varias sorpresas debido a que varios periodistas vinculados a los mercados de pases, comenzaron a confirmar que Pipa Benedetto sería nuevo jugador de Newell´s Old Boys de Rosario.

Gonzalo Calvigioni de Cadena 3 Rosario fue uno de los primeros en confirmar la noticia. “Conté recién en Dex3 que Pipa Benedetto está CERRADO de palabra para que sea jugador de Newell’s”.

Luego, los clásicos periodistas de información de mercado de pases (Germán García Grova, César Luis Merlo, Gastón Edul) comenzaron a confirmar lo que se empezó a hablar desde la ciudad de Santa Fé.

Merlo, adelantó por cuánto duraría el vínculo: “Después de su paso por Olimpia, firmará con la ‘Lepra´ por un año”. Sus números en Olimpia de Paraguay no son para nada buenos. Disputó 13 partidos en el conjunto paraguayo, en donde no marcó goles, dio una asistencia y fue expulsado en una oportunidad.

La “mentira” a los hinchas de Boca

Nada tuvo que ver el segundo ciclo de Darío Benedetto en Boca con lo que había sido el primero.

En su primer ciclo (2016-2019), el atacante convirtió 45 goles en 76 partidos (0,59) y desde su vuelta del fútbol europeo fueron 26 veces en 96 partidos (0.27).

Pero más allá de eso, Benedetto, estuvo en el ojo de la tormenta, muchas veces por cuestiones extrafutbolísticas.

Es más, su segunda etapa finalizó, en gran parte, por hartazgo del entrenador, que en aquel entonces era Diego Martínez.

Con la presencia de Merentiel y Cavani, Benedetto tuvo poco lugar en Boca mientras estuvo allí en 2024. Pero todo terminó de estallar en la práctica de la mañana del viernes 17 de mayo, el día de su cumpleaños.

“Noches alegres, mañanas tristes”, le dijo al Cuerpo Técnico, en aquel momento comandado por Diego Martínez y desde allí no jugó más. La noche anterior, Pipa había celebrado su cumpleaños con varios de sus compañeros. Esto llevó a que en julio rescinda el contrato y luego, vaya a México para jugar en el Querétaro.

Ahora bien, en su momento (agosto de 2023), Pipa había declarado en ESPN: “Le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca, y si tendría que hacerlo en otro lado, prefiero retirarme del fútbol”.

Luego, el deporte mismo lo fue llevando para otro lado y tuvo una etapa en Olimpia de Paraguay y ahora juega en Newell´s Old Boys, ambos conjuntos sudamericanos.

