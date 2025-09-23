El Banco Mundial acelera US$4.000 millones para Argentina

El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes. El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

"Este paso avanza en el paquete de apoyo de 12 mil millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril y refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos."

Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial.

Milei en Nueva York

En paralelo al anuncio del Banco Mundial, el presidente Javier Milei llegó a Nueva York para participar de la 80ª Asamblea General de la ONU, donde mantuvo una reunión bilateral con Donald Trump.

El exmandatario estadounidense, hoy nuevamente figura clave en la Casa Blanca, calificó a Milei como “un líder fantástico y poderoso”, lo definió como “un luchador y un ganador” y, de manera inédita, expresó su respaldo completo a la reelección de Milei en 2027.

Más allá de la afinidad política, lo central fue la negociación de asistencia financiera por parte de Washington. Según fuentes oficiales y medios especializados, se analizan varios mecanismos: un swap de monedas, la compra directa de pesos argentinos con dólares, o incluso la adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE.UU. El objetivo inmediato es reforzar las reservas del Banco Central y garantizar el pago de los próximos vencimientos de deuda, en un contexto de máxima fragilidad financiera.

Milei agradeció públicamente el gesto en redes sociales con un mensaje contundente: “Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

La reacción de los mercados

La sola expectativa de respaldo financiero estadounidense produjo una mejora inmediata en los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares recortaron pérdidas y recuperaron valor, el riesgo país mostró una baja respecto a la escalada previa y el peso experimentó un leve respiro frente a la presión cambiaria.

El Gobierno apuesta a que este respaldo marque un cambio de tendencia, luego de semanas en las que el Banco Central debió desprenderse de más de US$1.100 millones en apenas tres días para sostener el techo de la banda cambiaria de $1.474,5, la mayor intervención desde 2019.

Hoy ese miedo parece estar disipado Hoy ese miedo parece estar disipado

Reservas, deuda y riesgo electoral

Las reservas netas siguen en niveles críticos y el margen para enfrentar vencimientos de corto plazo es mínimo. El Gobierno necesita oxígeno externo para evitar un nuevo episodio de tensión cambiaria y despejar dudas sobre la sostenibilidad de su esquema monetario.

El componente político tampoco es menor. Milei llega a esta instancia tras una derrota electoral contundente en la provincia de Buenos Aires, que encendió alarmas sobre su fortaleza interna. En ese marco, la foto con Trump y el anuncio del Banco Mundial son utilizados como señales de respaldo internacional frente a la incertidumbre local.

El desafío será transformar esos gestos en recursos concretos. Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, deberá definir en los próximos días la magnitud y condiciones del auxilio financiero.

En simultáneo, el Directorio del Banco Mundial tendrá que aprobar los proyectos incluidos en el nuevo paquete.

