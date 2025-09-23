En medio de especulaciones sobre el presunto monto de la ayuda del Tesoro de USA a la Argentina y la reunión de Javier Milei con Donald Trumpdonde el estadounidense ratificará el apoyo al libertario, los mercados extendían su optimismo por segundo día consecutivo.
OPTIMISMO
Sigue el 'veranito' en los mercados esperando por Milei-Trump (y otro tuit de Bessent)
Segundo día de calma en los mercados a la espera de la cumbre Milei-Trump: bajan el dólar, el riesgo país y suben los bonos.
Dólar y Riesgo País en caída, sonríe Milei
El dólar oficial cotizaba este martes (23/9) al mediodía a $1.356 experimentando un derrumbe de $53 con relación al cierre del lunes 22/9.
En tanto, el MEP cae a $ 1.367 y el Contado con Liquidación a $ 1.373.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.400 y $ 1.430 para ambas cotizaciones.
En tanto, el Riesgo País retrocedía 82 unidades y se acercaba a los 1000 puntos después de haber trepado a los 1500 la semana pasada.
En cuanto a los bonos, las subas son en promedio superiores a 3%. En cambio las acciones del MERVAl caen 2,5% en las primeras operaciones. En Wall Street los ADRs operan en forma mixta.
Scott Bessent vuelve a defender a la Argentina
El titular del Tesoro de USA, Scott Bessent, fue decisivo para el alivio en los mercados del que disfruta Javier Milei por segundo día. Su mensaje en la red social X donde planteó las posibles ayudar a la administración libertaria, sumado a las retenciones cero al agro descomprimieron la turbulencia cambiaria. Este martes, Bessent volvió a la carga en X en una respuesta a una senadora de Massachusetts que acusó a Trump de ayudar a "amigos corruptos" como Milei:
La senadora Elizabeth Warren escribió: "Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos".
Bessent replica y menciona a la Argentina: "...Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron".
