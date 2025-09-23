Sigue el 'veranito' en los mercados esperando por Milei-Trump (y otro tuit de Bessent)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1970489915507982795&partner=&hide_thread=false El dólar mayorista profundiza la baja y cotiza en $1.348.- pic.twitter.com/z3h4jHcYEh — Christian Buteler (@cbuteler) September 23, 2025

En tanto, el Riesgo País retrocedía 82 unidades y se acercaba a los 1000 puntos después de haber trepado a los 1500 la semana pasada.

En cuanto a los bonos, las subas son en promedio superiores a 3%. En cambio las acciones del MERVAl caen 2,5% en las primeras operaciones. En Wall Street los ADRs operan en forma mixta.

Scott Bessent vuelve a defender a la Argentina

El titular del Tesoro de USA, Scott Bessent, fue decisivo para el alivio en los mercados del que disfruta Javier Milei por segundo día. Su mensaje en la red social X donde planteó las posibles ayudar a la administración libertaria, sumado a las retenciones cero al agro descomprimieron la turbulencia cambiaria. Este martes, Bessent volvió a la carga en X en una respuesta a una senadora de Massachusetts que acusó a Trump de ayudar a "amigos corruptos" como Milei:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1970507330895646924&partner=&hide_thread=false Few should be surprised by @SenWarren’s self-pitying rendition of “Don’t Cry for Me Massachusetts.”



The destructive economic policies she has championed since joining the Senate in 2008 rival the failed leftist agenda of the Argentine opposition. Should her political soulmate… https://t.co/CtyIPPO68V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 23, 2025

La senadora Elizabeth Warren escribió: "Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos".

Bessent replica y menciona a la Argentina: "...Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron".

--------------

Más noticias en Urgente24:

En la pobreza: El gremio universitario reparte bolsones de comida a trabajadores que ganan $800.000

Guillermo Francos puede caer: Moción de censura (artículo 101 de la CN) para destituirlo

ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar

Los 3 problemas de gobernabilidad de Milei que no resuelve el apoyo de USA