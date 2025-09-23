Tras la reunión que mantuvieron este martes Javier Milei y Donald Trump en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se habló de "una cifra" del salvataje financiero adelantado por el Tesoro estadounidense, aunque evitó revelarla.
CUMBRE EN NYC
Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra" para el salvataje
El ministro de Economía habló tras el encuentro de Trump y Milei. Dijo que se habló de un monto "específico" para la asistencia financiera.
Caputo, quien estuvo presente en el encuentro entre el presidente argentino y su par de USA, aseguró que "no pidieron nada" a cambio de la ayuda.
No se conocen detalles aún del acuerdo. No se mencionaron durante el contacto con la prensa que tuvieron Trump y Milei, pero podrían ser anunciados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En un mensaje de apoyo emitido el lunes, Bessent mencionó entre las posibilidades de asistencia un swap de monedas, la compra de bonos argentino o de pesos.
"Hablamos una cifra específica pero no puedo decir el monto, aunque ya están trabajando los técnicos”, dijo Caputo en declaraciones a la prensa. Aunque, dijo no saber si habría un anuncio del secretario Bessent en las próximas horas.
“No quiero adelantar nada, proque me parece que no corresponde, pero por lo que se escuchó del presidente Trump, problemas no va a haber”, dijo.
Noticia en desarrollo.