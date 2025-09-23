Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra" para el salvataje

"Hablamos una cifra específica pero no puedo decir el monto, aunque ya están trabajando los técnicos”, dijo Caputo en declaraciones a la prensa. Aunque, dijo no saber si habría un anuncio del secretario Bessent en las próximas horas.

“No quiero adelantar nada, proque me parece que no corresponde, pero por lo que se escuchó del presidente Trump, problemas no va a haber”, dijo.

Luis Caputo se refirió a un posible acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y reconoció que la reunión entre Javier Milei y Donald Trump "superó las expectativas".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/RR0yKWFIxd — Corta (@somoscorta) September 23, 2025

Noticia en desarrollo.