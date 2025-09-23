La periodista Nancy Pazos en más de una oportunidad se mostró en contra de Roberto Funes Ugarte, quien reemplaza a Georgina Barbarossa en el programa A la Barbarossa cuando así lo precisa, esta vez no fue la expeción pero el movilero se hartó y le contestó sin tapujos.
"ME LA SOBA"
Roberto Funes Ugarte se hartó de Nancy Pazos y la defenestró
Luego de que su colega lo ninguneara, Roberto Funes Ugarte disparó picante y explicó por qué motivo Telefe lo eligió como reemplezante de Georgina Barbarossa.
"Como movilero, es muy buen movilero", expresó la periodista y de inmediato argumentó: "Por eso yo no acepto que me conduzca". Sobre el reemplazo que hace cada vez que la conductora se ausenta consideró: "La reemplaza porque el canal no tiene ganas de aguantarse caras de orto del resto de los panelistas. No por otra cosa. El reemplazo natural de Georgina soy yo".
Expectante, el comunicador tras escuchar los dichos de su colega no se aguantó y en diálogo con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda por América TV disparó: "Ya me hartó, me cansó". "¿Quién es? ¿Báraba Walters? ¿Qué ganó un Pulitzer esta mujer? ¿Esta fulana quién cree qué es?", arremetió.
Asismismo, en su defensa señaló: "Yo soy conductor, periodista y movilero, porque yo lo elegí". Con respecto a ser el reemplazante principal en la conducción, reveló: "Fue el arreglo que yo tuve con el canal". Por otro lado, al respecto de sus faltazos cuando a le toca llevar adelante el programa, apuntó picante: "Si ella no quiere estar, como te digo, me la soba. La verdad que me importa un pito lo que diga".
Roberto Funes Ugarte cruzó a Nancy Pazos por tildarse "feminista"
Por otro lado, Roberto Funes Ugarte aprovechó la entrevista para criticar a Nancy Pazos por su postura "feminsta" cuando "destrata a todas las compañeras".
Hace algunos días, la periodista protagonizó un intenso debate con su colega Mariana Breya quien terminó insultando al aire.
"No sé qué sororidad tiene ella que tanto se embandera con eso", dijo molesto.
Y sumó: "¿Quién es Nancy Pazos? Por favor". "Ella no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale en este ambiente. Por supuesto que no", añadió.
