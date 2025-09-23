Roberto Funes Ugarte se hartó de Nancy Pazos y la defenestró

Roberto Funes Ugarte cruzó a Nancy Pazos por tildarse "feminista"

Por otro lado, Roberto Funes Ugarte aprovechó la entrevista para criticar a Nancy Pazos por su postura "feminsta" cuando "destrata a todas las compañeras".

Hace algunos días, la periodista protagonizó un intenso debate con su colega Mariana Breya quien terminó insultando al aire.

"No sé qué sororidad tiene ella que tanto se embandera con eso", dijo molesto.

Y sumó: "¿Quién es Nancy Pazos? Por favor". "Ella no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale en este ambiente. Por supuesto que no", añadió.

