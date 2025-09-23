Paracetamol, embarazo y autismo: OMS y expertos refutan a Donald Trump

"Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios", agregó.

Pediatras, expertos en obstetricia y autismo

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos afirma la seguridad y los beneficios del acetaminofén durante el embarazo.

Su presidente, el Dr. Steven Fleischman, dijo que el anuncio sobre el Tylenol "no está respaldada por todo el conjunto de evidencia científica y simplifica peligrosamente las numerosas y complejas causas de los problemas neurológicos en los niños".

Y siguió: "Los estudios realizados en el pasado no muestran evidencia clara que demuestre una relación directa entre el uso prudente de acetaminofén durante cualquier trimestre y problemas de desarrollo fetal".

“Las sugerencias de que el uso de acetaminofén durante el embarazo causa autismo no solo son muy preocupantes para los médicos, sino también irresponsables si se considera el mensaje dañino y confuso que envían a las pacientes embarazadas, incluidas aquellas que pueden necesitar depender de este medicamento beneficioso durante el embarazo", añade el comunicado.

Expertos en autismo también han manifestado su rechazo.

“Cualquier asociación entre el acetaminofén y el autismo se basa en datos científicos limitados, contradictorios e inconsistentes, y es prematura”, declaró la Dra. Alycia Halladay, directora científica de la Fundación para la Ciencia del Autismo. “Esta afirmación podría socavar la salud pública y, al mismo tiempo, confundir a las familias que merecen información clara y objetiva".

“No se presentaron ni compartieron nuevos datos ni estudios científicos. No se han publicado nuevos estudios en la literatura. No se realizaron nuevas presentaciones sobre este tema en congresos científicos o médicos", señaló.

Y siguió: En cambio, el presidente Trump habló de lo que piensa y siente sin ofrecer evidencia científica. Dijo "aguanta", es decir, no tomes Tylenol ni se lo des a tu hijo. Me hizo recordar cuando se culpaba a las madres del autismo. Si no puedes soportar el dolor ni la fiebre, entonces es tu culpa si tu hijo tiene autismo. Fue impactante. Simplemente impactante”.

De hecho, algunos han calificado los comentarios del presidente como peligrosos.

“El evento de hoy (ayer 22/09) en la Casa Blanca sobre el autismo estuvo lleno de afirmaciones peligrosas e información engañosa que envía un mensaje confuso a los padres y futuros padres y perjudica a las personas autistas”, dijo la Dra. Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un comunicado, a CNN.

Otras autoridades sanitarias también refutan

Para las autoridades sanitarias del Reino Unido el paracetamol sigue siendo el analgésico más seguro disponible para las mujeres embarazadas, apunta la BBC.

El secretario de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, dijo: "Francamente, confío más en los médicos que en el presidente Trump en este aspecto".

"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas", señaló Steffen Thirstrup, director médico de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), según EFE.

En general, los expertos coinciden en que el paracetamol es una de las mejores opciones para controlar el dolor y la fiebre durante el embarazo.

Mientras, la farmacéutica Kenvue, productora de Tylenol, también salió al paso tras las declaraciones de Donald Trump.

“Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente”, declaró la portavoz de la compañía, Melissa Witt, al New York Times.

