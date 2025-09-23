El robo a Pampita destapó la inseguridad en Barrio Parque: Así se movieron los ladrones

En un barrio con garitas policiales en cada esquina, un grupo de ladrones pudo entrar, revolver todo, comer y beber adentro como si fuera su casa, y salir con el botín sin que nadie los frenara. Que uno de los autos usados en la huida llevara patente original es hoy la pista clave para los investigadores. Pero el daño ya está hecho: los vecinos saben que la "burbuja" de Barrio Parque ya no existe.

El tesoro perdido de Pampita que no se mide en dinero

Entre carteras, anteojos y dinero, lo más buscado por Pampita eran los cuatro celulares viejos donde guardaba videos y fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012. La angustia fue tal que Burlando ofreció una recompensa pública, según contó La Nación. Finalmente, dos trabajadores que encontraron los aparatos en Lanús los entregaron y se los devolvieron.

En el streaming Rumis, Pampita contó cómo se sintió luego de recuperarlos y no pudo contener el llanto: "Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante". Más tarde aclaró: "No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado. Lo único importante eran los teléfonos. Ayer recé todo el día. Le pedía a Dios, obviamente a mi hija".

image Pampita buscaba recuperar los celulares con videos y fotos de su hija fallecida. La devolución de los dispositivos resaltó que el daño emocional supera cualquier pérdida material.

Lo que podría haber sido un robo de lujo terminó mostrando otra cara: el golpe emocional de perder recuerdos que no se pueden reemplazar con plata. Ese costado humano, íntimo, hace que el caso trascienda lo policial.

Embed

Hoy Pampita intenta blindar su casa para no volver a pasar por lo mismo. Pero más allá de las medidas de seguridad, el robo dejó claro que la vulnerabilidad es total, incluso para quienes viven en las zonas más caras y vigiladas. Y ahí está la paradoja argentina: blindamos paredes y ventanas, pero lo que más duele perder sigue siendo lo único que no tiene precio.

---------------------------------------------------------------------

