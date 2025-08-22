Pampita confesó su fanatismo por un tratamiento estético: "Yo me hago siempre"

Pampita explicó por qué volvió con Martín Pepa

Hace algunos días Pampita reveló que se reconcilió con Martín Pepa y explicó por qué decidió apostar por otra oportunidad con el empresario.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón también como pareja con esta distancia de este mes y medio y empezando de cero con mucha ilusión", dijo en diálogo con LAM con su característica sonrisa en el rostro.

Sobre los rumores de que su novio, que reside en Estados Unidos, había tomado la decisión de poner un freno, contestó: "Se dicen muchas cosas siempre pero la realidad una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta hacer mucho lo que hace".

Asimismo, la conductora dejó en claro que el tiempo que se tomaron les sirvió para darse cuenta de que ambos tenían ganas de volver a probar con la relación amorosa. "Él tenía muchas cosas que hacer en Estados Unidos y decidió venir a acompañarme esta semana en Argentina porque bueno tengo muchos compromisos personales. Yo no me podía quedar allá", comentó orgullosa.

