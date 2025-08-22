En la actualidad Pampita se encuentra al frente de Los 8 escalones por la pantalla de El Trece y si bien se trata de un ciclo de preguntas y respuestas, en más de una ocasión la conductora genera repercusión con las acotaciones que hace a lo largo del programa.
SONRISA RADIANTE
Pampita confesó su fanatismo por un tratamiento estético: "Yo me hago siempre"
En medio del programa que conduce por El Trece, Pampita aprovechó para hacer público el cuidado de belleza que no negocia para mantener su estética.
Esta ocasión no ha sido la excpeción y la modelo sorprendió tanto a los presentes en el estudio como así también a los televidentes al confesar cuál es el tratamiento estétitco que suele hacer "una vez al año".
“Según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021: ¿Qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”, le preguntó a uno de los participantes.
Fue en ese entonces que mientras el jugador analizaba su respuesta aprovechó para decir: "Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”. Sin embargo, rápidamente aclaró: “Tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”.
Pampita explicó por qué volvió con Martín Pepa
Hace algunos días Pampita reveló que se reconcilió con Martín Pepa y explicó por qué decidió apostar por otra oportunidad con el empresario.
"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón también como pareja con esta distancia de este mes y medio y empezando de cero con mucha ilusión", dijo en diálogo con LAM con su característica sonrisa en el rostro.
Sobre los rumores de que su novio, que reside en Estados Unidos, había tomado la decisión de poner un freno, contestó: "Se dicen muchas cosas siempre pero la realidad una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta hacer mucho lo que hace".
Asimismo, la conductora dejó en claro que el tiempo que se tomaron les sirvió para darse cuenta de que ambos tenían ganas de volver a probar con la relación amorosa. "Él tenía muchas cosas que hacer en Estados Unidos y decidió venir a acompañarme esta semana en Argentina porque bueno tengo muchos compromisos personales. Yo no me podía quedar allá", comentó orgullosa.
