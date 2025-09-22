Trump va contra Pix: la venganza de las tarjetas

Sin embargo, desde Brasil las respuestas no tardaron. Roberto Azevedo, ex director de la OMC y asesor de la industria brasileña, defendió a Pix como una herramienta de inclusión financiera y eficiencia comercial. Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central y padre del sistema, fue aún más directo, según publicó Bloomberg:

Pix no beneficia al banco central, le cuesta dinero todos los años. Fue creado para generar competencia, no para eliminarla. Pix no beneficia al banco central, le cuesta dinero todos los años. Fue creado para generar competencia, no para eliminarla.

La disputa escaló luego de que Trump impusiera en julio aranceles del 50% a algunas exportaciones brasileñas, argumentando una supuesta persecución política contra Bolsonaro. Además, la administración republicana sancionó al juez Alexandre de Moraes, quien lideró la condena al exmandatario.

Brasil ve la investigación comercial en curso —que podría durar hasta un año— como una vía alternativa para ejercer presión política y económica si los aranceles son revertidos por los tribunales.

Pix lidera en Brasil

Mientras tanto, Pix sigue sumando funcionalidades que lo acercan aún más a los servicios de las tarjetas, como Pix Parcelado y Pix Automático, amenazando con erosionar aún más la cuota de mercado de los emisores privados. No obstante, las tarjetas de crédito aún tienen atractivo: en 2025, el 51,6% de los brasileños declaró preferirlas, y la emisión de plásticos se duplicó desde 2020.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no se mantuvo al margen. En un acto reciente, ironizó sobre las preocupaciones de las corporaciones estadounidenses: “¿Cuál es su problema? Que si Pix conquista el mundo, las tarjetas de crédito van a desaparecer”.

En un contexto global donde los sistemas de pago estatales avanzan —como UPI en India o Mir en Rusia—, la embestida de Trump contra Pix parece menos una cuestión de reglas comerciales y más una batalla por el control del dinero digital en el siglo XXI.

