Tesla agradece: "Para Charlie" (Kirk), Donald Trump y Elon Musk se dieron la mano

Forge Global, una firma que monitorea las inversiones en el mercado privado, advirtió que 7 empresas tecnológicas han multiplicado su valor por 4 desde finales de 2022, cuando ChatGPT llegó al mercado. xAI, de Elon Musk, está recaudando US$10.000 millones con una valoración de US$200.000 millones, frente a los US$150.000 millones de hace tan solo unos meses.

La demanda de todo lo relacionado con la IA sigue siendo descomunal.

El otro gigante de Musk, SpaceX, ha alcanzado los US$456.000 millones, convirtiéndose en la 2da. empresa más valorada después de OpenAI, uno de cuyos socios iniciales también fue Musk, antes de marcharse enojado.

El director ejecutivo de Forge, Kelly Rodriques, declaró a la prensa que esto no es pura palabrería. "Nunca hemos visto esto en el mercado privado", afirmó. "Empresas que crecen al 100%, 200% o 300% con cifras ya bastante elevadas".

Sin diferencias

Después de que Trump y Musk fueran captados por cámara dándose la mano detrás de un vidrio a prueba de balas en el servicio conmemorativo, el CEO de SpaceX publicó una foto en su plataforma X con las palabras "Para Charlie".

Musk escribió el domingo en X que se sentía "honrado" de estar en el servicio conmemorativo para Kirk, en el State Farm Stadium (Glendale, Arizona).

Musk hizo una dramática salida de la Casa Blanca a fines de mayo y luego ocurrió una amarga disputa pública entre él y Trump en redes sociales.

Ambos parecieron dejar de lado sus diferencias cuando se reunieron el domingo.

Embed NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

'Para Charlie'

El domingo 21/09, destacados republicanos y conservadores se reunieron en Glendale, donde decenas de miles de personas llenaron el Estadio State Farm para recordar a Kirk, asesinado el 10/09.

Antes de que Trump subiera al escenario para dirigirse a la multitud, Musk se acercó al Presidente y se sentó en un asiento vacío junto a él. Se les vio estrechando la mano y charlando.

Mientras el proyecto de ley 'One Big Beautiful' avanzaba en el Congreso, Musk criticó por aumentar la deuda estadounidense y terminar con los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos y los módulos de energía solar, que vende Tesla.

Para junio, su descontento había llegado a un punto crítico. Cuando la disputa estalló públicamente y en línea, Musk sugirió que Trump debería ser destituido, se atribuyó el mérito de su victoria electoral y afirmó que sus aranceles provocarían una recesión a finales de este año.

También dijo que Trump estaba en los archivos de Jeffrey Epstein y dijo que sacaría de servicio sus cohetes SpaceX , de los que depende cada vez más el gobierno federal.

Por su parte, Trump amenazó con recurrir al Departamento de Eficiencia Gubernamental, que había liderado Musk, contra las empresas del multimillonario tecnológico e investigar cualquier subsidio que hayan recibido.

Aunque Musk pareció calmarse, Trump insinuó que su relación había terminado.

En una entrevista con NBC News, le preguntaron a Trump si deseaba mejorar su relación con Musk, y el presidente respondió: "No". Y cuando le preguntaron si creía que su relación con Musk había terminado, Trump dijo: "Supongo que sí".

Agregó que no tenía “ninguna intención de hablar” con Musk en el corto plazo y dijo: “Estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas”, y acusó a Musk de faltarle el respeto a la Presidencia.

tesla PreMarket de Tesla.

Erika Kirk

Esto marcó un cambio drástico después de que Musk se convirtiera en el mayor donante de los republicanos en el ciclo electoral de 2024, un importante asesor de la Casa Blanca y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Y el domingo, la viuda de Kirk, Erika, transmitió un mensaje de perdón, diciendo que incluso perdona al tirador que mató a su marido.

Durante el discurso que siguió, Trump reconoció el “noble espíritu” de Kirk, pero admitió que no podría ser el mismo.

“Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”, dijo Trump. “Lo siento. Lo siento, Erika, pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo, y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente”.

----------------------------------

Más noticias en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Atlético Tucumán 2 vs River 0: El Millonario perdió por dos errores suyos

Sobrevalorado Jaime Durán Barba: No entiende de qué habla (y Santiago Caputo tampoco)