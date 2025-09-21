Donald Trump y Elon Musk: reencuentro y postergación de sus diferencias

Llegó a sugerir que el presidente norteamericano debía ser sometido a juicio político. Pero, luego eliminó una publicación en ese sentido.

image Donald Trump, Elon Musk: reencuentro luego de varios meses de distanciamiento

Presente también JDVance, Marco Rubio y Robert Kennedy Jr

El vicepresidente de USA, amigo cercano de Kirk, concurrió al entierro junto con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump dijo que el activista ultimado por un francotirador fue el "mayor evangelista de la libertad estadounidense" y un " mártir".

"Fue asesinado porque vivía con valentía, vivía con audacia y argumentaba con brillantez", añadió.