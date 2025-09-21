urgente24
Donald Trump y Elon Musk: reencuentro y postergación de sus diferencias

El presidente de USA y el magnate conversaron en el entierro del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en Utah el 10/9

21 de septiembre de 2025 - 22:15
Donald Trump y Elon Musk

Donald Trump y Elon Musk

Las cámaras de la transmisión del evento, que se celebró en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Charlie Kirk, captaron el momento en que Trump y Musk conversaron y se estrecharon la mano.

"Por Charlie", escribió Elon en su cuenta de X y colocó una fotografía sentado al lado de Donald durante la ceremonia.

Musk fue durante 3 meses el encargado de desregular el estado de la Unión pero dejó su puesto por diferencias con el titular de la Casa Blanca a quien acusó de incrementar el gasto público. Fue designado por el 47 presidente de la súper potencia para conducir el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk fue durante 3 meses el encargado de desregular el estado de la Unión pero dejó su puesto por diferencias con el titular de la Casa Blanca a quien acusó de incrementar el gasto público. Fue designado por el 47 presidente de la súper potencia para conducir el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El creador de Tesla cargó con gran dureza contra el Jefe de Estado de USA: lo acusó de estar en las listas pedófilas de Jeffrey Epstein.

Llegó a sugerir que el presidente norteamericano debía ser sometido a juicio político. Pero, luego eliminó una publicación en ese sentido.

image
Donald Trump, Elon Musk: reencuentro luego de varios meses de distanciamiento

Donald Trump, Elon Musk: reencuentro luego de varios meses de distanciamiento

Presente también JDVance, Marco Rubio y Robert Kennedy Jr

El vicepresidente de USA, amigo cercano de Kirk, concurrió al entierro junto con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump dijo que el activista ultimado por un francotirador fue el "mayor evangelista de la libertad estadounidense" y un " mártir".

"Fue asesinado porque vivía con valentía, vivía con audacia y argumentaba con brillantez", añadió.

