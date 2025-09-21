Trump pone precio a la visa H-1B: US$100.000 por cabeza

El director ejecutivo de Y Combinator, Garry Tan, calificó la medida como un “error garrafal” y un “regalo para centros tecnológicos extranjeros” como Toronto y Vancouver. Y advirtió:

En plena carrera por la inteligencia artificial, estamos diciéndole a los constructores que se vayan a otro lado.

División dentro del círculo de Trump

La decisión también generó tensiones dentro de la propia coalición política del presidente. Mientras algunos aliados, como Elon Musk, han expresado apoyo al programa H-1B, otros, como el ex estratega Steve Bannon, han pedido su abolición total. La proclamación presidencial contempla algunas exenciones discrecionales, pero su alcance aún no está claro.

El secretario de comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick dijo:

Si van a capacitar a alguien, deben capacitar a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Capaciten a estadounidenses. Dejen de traer gente para quitarnos el trabajo.

Desafío legal en camino

Expertos legales anticipan una ola de impugnaciones judiciales. Matthew Dunn, abogado de la firma Herbert Smith Freehills Kramer, afirmó que el poder ejecutivo puede fijar tarifas administrativas razonables, pero calificó los US$ 100.000 como “excesivos” y “fuera del marco regulatorio”.

"Creemos que es muy probable que la justicia intervenga para frenar esta medida", aseguró Dunn al mismo medio. Las empresas también están evaluando opciones alternativas, como el uso de visas L-1, aunque estas presentan mayores requisitos de elegibilidad.

Gary Cohn, ex asesor económico de Trump y actual vicepresidente de IBM, defendió la medida en diálogo con CBS: “Es una buena idea. Las empresas no solicitarán una visa a menos que realmente necesiten a esa persona altamente calificada”.

Mientras tanto, el sector empresarial estadounidense sigue en vilo, a la espera de aclaraciones oficiales por parte del Departamento de Estado y evaluando el impacto que esta política tendrá sobre la competitividad tecnológica de Estados Unidos en un momento clave de la economía global.

