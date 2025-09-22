Muy preocupado, Milei irá a 8 provincias que eligen 24 senadores pensando en la CSJN

senado.jpg Los 72 senadores aprobarán los pliegos de los futuros ministros de la Corte Suprema auspiciados por Javier Milei Foto: NA.

La irrupción de Provincias Unidas

La competitividad del movimiento de “centro” que originalmente se denominó Grito Federal complica el escenario de polarización absoluta que habían imaginado en la Casa Rosada.

A los problemas económicos de un dólar desbocado, posible pase a precios de esa suba, crecimiento del guarismo de riesgo país y liquidación masiva de reservas, se suma ahora la incertidumbre política sobre el resultado electoral del 26 de Octubre.

Como ocurre cada 2 años, el Senado de la Nación pone en juego un tercio de sus escaños, un total de 24 bancas.

Los estados que deben renovar sus representantes son: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por ello, desde La Libertad Avanza se ha garantizado la presencia del primer mandatario en esos 8 estados subnacionales y, además, habrá actos en las estratégicas Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Corrientes.

Llamativamente, por el momento, la campaña no incluiría la principal concentración humana: provincia de Buenos Aires, con el 38% del padrón argentino. Allí, LLA perdió por 14 puntos el 7 de septiembre en comicios locales y regionales.