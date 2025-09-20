La frase "segundas partes nunca fueron buenas" es una sentencia popular que se popularizó a partir de su aparición en la segunda parte de “El Quijote”, de Miguel de Cervantes.
LO DIJO "EL QUIJOTE"
"Segundas partes nunca fueron buenas": Luis Caputo, Bausili, Bullrich, Scioli y Gallardo
La conocida frase vale para el titular de Hacienda, el presidente del BCRA, la ministra de Seguridad, el secretario de Turismo y el “muñeco” millonario.
1-Luis Caputo
Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia de la Nación, lo nombró como secretario de Finanzas.
Un año más tarde, tras la renuncia de Alfonso Prat Gay y la división del Ministerio de Hacienda Finanzas en dos, Caputo fue nombrado ministro de Finanzas desde enero de 2017.
Luego, en junio de 2018, fue designado presidente del Banco Central de Argentina tras la renuncia de Federico Sturzenegger cuando el Poder ejecutivo intervino en la independencia del Banco Central.
Renunció pocos meses más tarde por un aparente pedido del Fondo Monetario Internacional.
Tras dimitir, mantuvo un perfil bajo, trabajando en el sector privado.
“Segundas partes” llegaron con el gobierno libertario: Luis Caputo regresó a la vida pública en diciembre de 2023, acompañando al presidente Javier Milei como ministro de Economía.
El titular del Palacio de Hacienda acumula un sinnúmero de causas penales en su contra: dólar futuro, ANSES, Paradise Papers y FMIgate, entre otras.
2-Santiago Bausili
El actual presidente del Banco Central acumuló años de experiencia en el sector privado, incluyendo períodos en el JP Morgan Chase y el Deutsche Bank.
En 2016, dio el salto a la política al desempeñarse como subsecretario de Financiamiento en el Ministerio de Alfonso Prat Gay y en 2017, ocupó el cargo de secretario de Finanzas (sucedió a Luis Caputo) durante el resto de la presidencia de Mauricio Macri.
Tras la fallida reelección del líder del PRO, volvió al sector privado.
El 11 de diciembre de 2023, cuando asumió como titular del BCRA. Lo hizo en comisión ya que, en teoría, la entidad crediticia iba a desaparecer.
El Fondo Monetario Internacional exige que sean negativas en no más de US$ 2.000 millones pero el último registro muestra un saldo negativo de casi US$ 8.000 millones, cuatro veces más.
3-Patricia Bullrich
En diciembre de 2015, el ex presidente Mauricio Macri la nombró ministra de Seguridad de la Nación y ella declaró de la "emergencia nacional en seguridad" una semana después de asumir.
Retomó el mismo cargo sobre fines de 2023, con Javier Milei, luego de ser derrotada en las elecciones presidenciales (salió tercera en las generales).
Buscando imponer “mano dura”, estuvo dos veces a punto de una desgracia con reporteros gráficos y periodistas que cubrían actos y movilizaciones callejeras.
El joven estuvo varios días en terapia intensiva al borde de la muerte en el Hospital Ramos Mejía.
Meses más tarde, durante el cierre de la campaña bonaerense de Javier Milei en vísperas de las parlamentarias bonaerenses del 7 de septiembre, un cronista de América TV, Cristián Mercatante, recibió un fuerte botellazo en el rostro que también pudo ser fatal.
El movilero del programa de Pamela David intentaba entrevistar a un grupo de barra bravas de River Plate que se hallaban encapuchados dentro del predio escogido en la localidad de Moreno.
4-Daniel Scioli
El ex motonauta fue diputado nacional, secretario de Turismo y Deportes de la Nación, vicepresidente argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires y embajador en Brasil.
En 2025, se desempeña, nuevamente, como titular de la secretaría de Turismo.
La brecha entre el turismo receptivo y emisivo se amplía mes tras mes y eso profundizó el déficit de divisas asociado a la actividad.
5-Marcelo Gallardo
Para cerrar este top five, un poco de color (rojiblanco).
El actual entrenador de River Plate tuvo en su primera gestión una serie de logros deportivos muy difíciles de empardar.
-2014-Ganó Copa CONMEBOL Sudamericana logrando el primer título internacional para la institución de Núñez tras 17 años.
2015-Se impuso contra San Lorenzo en la final de la CONMEBOL Recopa.
2015-Dio la vuelta olímpica en la CONMEBOL Libertadores, ante Tigres de México.
2015-Llegó la Suruga Bank contra el Gamba Osaka, campeón del fútbol japonés.
2016-Se adueñó de la CONMEBOL Recopa al imponerse a Independiente Santa Fe de Colombia.
2016-Copa Argentina ante Rosario Central.
2017-Copa Argentina 2017 frente a Atlético Tucumán.
2018-Consagración en la Supercopa Argentina.
2018-Campeón de la Libertadores frente a Boca, en el Santiago Bernabeu
2019-Ganó la CONMEBOL Recopa ante Athletico Paranaense.
2019-Obtuvo la Copa Argentina frente a Central Córdoba (Santiago del Estero).
2021-Supercopa Argentina frente a Racing.
2021-Torneo de campeones frente a Colón y campeonato local.
¿Qué ganó el muñeco desde su regreso a Núñez?
La última vez que Gallardo dio la vuelta olímpica fue el 18 de diciembre de 2021.
La oportunidad más clara tuvo lugar en la Supercopa Internacional en Paraguay, pero perdió por penales contra Talleres de Córdoba.