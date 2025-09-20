"Mi hijo está siendo bombardeado por orden de Netanyahu": Israel se parte por los rehenes de Hamás

Por su parte, el pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que había "probablemente 20 rehenes vivos en Gaza, quizás un poco menos", al responder preguntas en el Despacho Oval. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que hay 48 rehenes en Gaza. En julio, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que 20 estaban vivos.

Voces de los prisioneros de Hamas

Iair Horn, liberado tras un pacto con Hamas, advirtió que solo un acuerdo puede salvar vidas: “Un joystick equivocado en los bombardeos hubiera matado a 10 rehenes. Sobreviví gracias a una negociación, no a la guerra”.

En Tel Aviv, Yotam Cohen responsabilizó a Netanyahu de dictar “la pena de muerte” para los cautivos y acusó a los jefes militares de complicidad. En inglés, pidió al expresidente Donald Trump que intervenga: “Devuélvanos a nuestros seres queridos que se pudren en Gaza”.

En Haifa y Jaffa, las marchas incluyeron críticas al gabinete y denuncias de represión contra las familias acampadas en Jerusalén. incluso periodistas fueron agredidos por la policía.

"Hamás daña menos que Netanyahu"

Las movilizaciones muestran la creciente fractura en Israel entre quienes respaldan la ofensiva y quienes reclaman un acuerdo. “Este sufrimiento nos pertenece a todos, no solo a las familias”, dijo Horn. Mientras tanto, las imágenes de los rehenes se multiplican como símbolo de la crisis política y humanitaria que sacude al país.

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos al Caribe brasileñ o

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."