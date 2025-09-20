Tras una semana de acampe frente a la residencia de Benjamin Netanyahu en Jerusalén, miles de israelíes marcharon hoy, sábado 20/9, en todo el país para exigir la liberación de los rehenes y el fin de la ofensiva militar en Gaza. Hamás acusa al primer ministro israelí de poner en riesgo las vidas de los prisioneros, informó Haaretz.
CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE
"Mi hijo está siendo bombardeado por orden de Netanyahu": Israel se parte por los rehenes de Hamás
Familias de rehenes denunciaron que Netanyahu sacrifica vidas por intereses políticos y exigieron un pacto inmediato para traerlos de regreso
Un manifestante fue arrestado en Jerusalén y, tras la manifestación principal, los manifestantes se movilizaron para protestar frente a la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu. La policía está reprimiendo a los manifestantes, que intentan cruzar las vallas instaladas en las inmediaciones de la residencia del primer ministro. La policía permitió el paso a algunos familiares de los rehenes.
Netanyahu bajo presión: “Esta guerra condena a los rehenes”
Las protestas se replicaron en Tel Aviv, Haifa, Jaffa y Kfar Sava, donde manifestantes irrumpieron en un acto del Likud. En Jerusalén, familiares de cautivos denunciaron represión policial frente a la residencia del primer ministro. “La operación en Gaza está sacrificando a los rehenes. ¿Y para qué? ¿Para una guerra eterna?”, cuestionó Ofir Braslavski, padre de Rom, según la misma fuente.
Otros familiares acusaron a Netanyahu de “cerrar su corazón” y “sabotear acuerdos” para aferrarse al poder. Anat Angrest, madre de un soldado cautivo, afirmó: “Mi hijo está siendo bombardeado hasta la muerte por orden de Bibi”.
Por su parte, el pasado viernes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que había "probablemente 20 rehenes vivos en Gaza, quizás un poco menos", al responder preguntas en el Despacho Oval. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que hay 48 rehenes en Gaza. En julio, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que 20 estaban vivos.
Voces de los prisioneros de Hamas
Iair Horn, liberado tras un pacto con Hamas, advirtió que solo un acuerdo puede salvar vidas: “Un joystick equivocado en los bombardeos hubiera matado a 10 rehenes. Sobreviví gracias a una negociación, no a la guerra”.
En Tel Aviv, Yotam Cohen responsabilizó a Netanyahu de dictar “la pena de muerte” para los cautivos y acusó a los jefes militares de complicidad. En inglés, pidió al expresidente Donald Trump que intervenga: “Devuélvanos a nuestros seres queridos que se pudren en Gaza”.
En Haifa y Jaffa, las marchas incluyeron críticas al gabinete y denuncias de represión contra las familias acampadas en Jerusalén. incluso periodistas fueron agredidos por la policía.
"Hamás daña menos que Netanyahu"
Las movilizaciones muestran la creciente fractura en Israel entre quienes respaldan la ofensiva y quienes reclaman un acuerdo. “Este sufrimiento nos pertenece a todos, no solo a las familias”, dijo Horn. Mientras tanto, las imágenes de los rehenes se multiplican como símbolo de la crisis política y humanitaria que sacude al país.
