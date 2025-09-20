El presidente Javier Milei se refirió el sábado (20/09) al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, negó que le haya hablado de un presunto esquema de corrupción en la agencia. En declaraciones radiales, el mandatario fue contundente.
SÁBADO EN MEDIOS
Javier Milei repite su esquema: No a Spagnuolo, viva Karina y obsesión con CFK
Anticipándose a un pedido judicial en el caso ANDIS,Javier Milei desmintió que Diego Spagnuolo le hablara de corrupción. Careo inevitable.
Luego agregó
Defensa de Karina
En igual sentido, afirmó que las acusaciones de presunta corrupción que pesan sobre Karina Milei son “muy tontas”. de inmediato se preguntó
Recordemos que, el viernes 19 por la noche, en Córdoba cargó contra los “chimenteros berretas” q ue hacen “operaciones y mentiras” contra la gestión libertaria. Acotó que los audios son “chimentos de peluquería e inteligencia artificial”.
El sábado remarcó que la política “está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo” y consideró que la actitud es “destructiva” y de “psicópata”.
Más adelante mencionó a Jorge Rial y Mauro Federico. Al primero lo acusó de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” de sus perros con el objetivo de “molestarlo”.
Denuncia
“Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por día. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, declaró.
Respuesta a Cristina Kirchner
Javier Milei le respondió a la expresidenta, que lo cuestionó en la mañana del mismo sábado (20 /09) por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio de la divisa antes de las elecciones legislativas de octubre.
CFK escribe
“¡Che Milei! ¡Que olor a default! Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’“, había escrito.
En las declaraciones radiales, pero por la tarde, el Presidente ironizó:
“Si hay olor a default” entonces el Presidente “no tiene olfato”.
“Yo soy el Presidente, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos".
Frente a la consulta agregó
¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres. Le quedan tres causas, ahí están", enfatizó.
Sobre si habrá una devaluación después de las elecciones, dijo que hay un “programa en marcha” que “va a seguir”. “Se termina el espanto que generan los kukas y el partido del estado. Se termina el ruido político y los argentinos deciden no aflojar, Argentina no va a retroceder”, sumó.
Sin diálogo con Mauricio Macri
Milei dijo que "no hay diálogo actualmente, si hay puentes, No están cerradas las puertas al diálogo”, sostuvo.
En igual sentido consideró
