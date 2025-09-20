Javier Milei repite su esquema: No a Spagnuolo, viva Karina y obsesión con CFK

Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?

Recordemos que, el viernes 19 por la noche, en Córdoba cargó contra los “chimenteros berretas” q ue hacen “operaciones y mentiras” contra la gestión libertaria. Acotó que los audios son “chimentos de peluquería e inteligencia artificial”.

El sábado remarcó que la política “está llena de gente que, para darse corte, habla pestes de todo el mundo” y consideró que la actitud es “destructiva” y de “psicópata”.

Jorge Rial Jorge Rial mencionado por el titular del Poder Ejecutivo Foto: Captura de video X 29/07/2025

Más adelante mencionó a Jorge Rial y Mauro Federico. Al primero lo acusó de “mandar un espionaje paralelo para que busquen información” de sus perros con el objetivo de “molestarlo”.

Denuncia

“Yo hice la denuncia y los medios no se van a pisar la manguera, entonces dijeron cualquier cosa. Es muy interesante porque después aparecieron audios en una reunión en Casa Rosada donde estaba mi hermana, que dijo algo gravísimo: que trabaja 15 horas por día. Y después otro audio en la oficina de Menem, donde los arenga a juntarse y que sigan la línea que propone Menem”, declaró.

Respuesta a Cristina Kirchner

Javier Milei le respondió a la expresidenta, que lo cuestionó en la mañana del mismo sábado (20 /09) por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio de la divisa antes de las elecciones legislativas de octubre.

cfk balcon beso.jpg La expresidente huela a default desde el balcón de su casa Foto: NA

CFK escribe

“¡Che Milei! ¡Que olor a default! Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’“, había escrito.

En las declaraciones radiales, pero por la tarde, el Presidente ironizó:

“Si hay olor a default” entonces el Presidente “no tiene olfato”.

“Yo soy el Presidente, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos".

Frente a la consulta agregó

¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres. Le quedan tres causas, ahí están", enfatizó.

Sobre si habrá una devaluación después de las elecciones, dijo que hay un “programa en marcha” que “va a seguir”. “Se termina el espanto que generan los kukas y el partido del estado. Se termina el ruido político y los argentinos deciden no aflojar, Argentina no va a retroceder”, sumó.

milei-macri NA.jpg Javier Milei y Mauricio Macri alejados, pero algún puente los une. Foto: NA.

Sin diálogo con Mauricio Macri

Milei dijo que "no hay diálogo actualmente, si hay puentes, No están cerradas las puertas al diálogo”, sostuvo.

En igual sentido consideró

A veces las relaciones se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene en frente la Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del estado y sus socios siniestros -que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo- estemos juntos en el momento de la verdad A veces las relaciones se enfrían, a veces se profundizan. Yo creo que los desafíos que tiene en frente la Argentina requiere que todos los que estamos en contra del partido del estado y sus socios siniestros -que se quieren mostrar moderados, pero en realidad terminan votando con el kirchnerismo- estemos juntos en el momento de la verdad

