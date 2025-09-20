Javier Milei y Donald Trump se reunirán el martes 23/09 en USA (¿Uranio?)

Cuando México realizó una operación similar la garantizó con las exportaciones de su petrolera Pemex (Petróleos de México).

¿Cómo podría interesar la Argentina a USA? Uno de los rumores más escuchados se refiere a exportaciones de uranio, mineral estratégico para USA.

De todos modos, también deberían resolver 2 cuestiones:

o que la cuestión de la garantía permanezca en secreto, para evitar consecuencias negativas electorales;

o que la cuestión de la garantía no pase por el Congreso de la Nación y Milei no reciba pedidos de juicio político por la omisión.

En cualquier caso debe recordarse la enorme impopularidad que tiene Donald Trump en la Argentina.

