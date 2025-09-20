Javier Milei y Donald Trump se reunirán el martes 23/09 en USA (¿Uranio?)

Bloomberg: "El presidente Donald Trump se reunirá el martes 23/09 con el líder argentino Javier Milei en Estados Unidos, dijo el portavoz de Milei, Manuel Adorni, mientras su gobierno enfrenta una liquidación en el mercado después de una derrota en las elecciones locales.
Javier Milei y Donald Trump se reunirán, según Manuel Adorni. Un rumor menciona el uranio como garantía posible para el préstamo solicitado.
Adorni anunció la reunión prevista sin proporcionar más detalles. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cuando se le preguntó el viernes 19/09 si esperaba ayuda del Tesoro de USA, Milei dijo que Argentina ha estado trabajando en estrategias para asegurar que pueda cumplir con los pagos de deuda de unos US$ 9.500 millones que vencen el próximo año.
“Esas negociaciones llevan tiempo y no hacemos anuncios hasta que estén confirmadas”, dijo Milei en una entrevista televisiva, sin mencionar al Tesoro. “Pero estamos trabajando muy duro, estamos muy avanzados, y también es cuestión de tiempo”.
¿Cuál es la garantía?
Abundan las especulaciones acerca de cuál sería la garantía que la Argentina extendería a USA a cambio del préstamo en marcha para pagarle a los bonistas acreedores.
Cuando México realizó una operación similar la garantizó con las exportaciones de su petrolera Pemex (Petróleos de México).
¿Cómo podría interesar la Argentina a USA? Uno de los rumores más escuchados se refiere a exportaciones de uranio, mineral estratégico para USA.
De todos modos, también deberían resolver 2 cuestiones:
- o que la cuestión de la garantía permanezca en secreto, para evitar consecuencias negativas electorales;
- o que la cuestión de la garantía no pase por el Congreso de la Nación y Milei no reciba pedidos de juicio político por la omisión.
En cualquier caso debe recordarse la enorme impopularidad que tiene Donald Trump en la Argentina.
