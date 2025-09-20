Finde en el AMBA: Hamburguesas, música y Día de la Primavera

image Te contamos cuáles son las actividades que no te podés perder en el AMBA

Camping BA: música urbana gratis al aire libre

Plaza Benjamín Gould, Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo

Domingo 21, de 15 a 21 h

El Día de la Primavera llega con Camping BA, un festival gratuito que reúne a lo mejor de la música urbana. En el escenario se presentarán artistas como Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell, Marttein x Juana Rozas y la esperada Nathy Peluso. Además, habrá espacios de descanso y puestos gastronómicos para pasar la tarde en un entorno festivo.

image

Turismo , flores y vinilos en Tigre

Av. Ubieto, frente al Playón de la estación de trenes Tigre

Domingo 21 de septiembre, de 14 a 18 h

En Tigre, la primavera se celebra con una propuesta retro y divertida: Feria de vinilos + DJ en vivo + Kermesse turística. Habrá juegos, sorteos, premios y un ambiente familiar que combina música y turismo local. Una opción distinta para salir del ritmo porteño y disfrutar a orillas del río.

Agenda cultural en San Isidro

San Isidro propone actividades gratuitas para toda la familia con horarios ya confirmados:

Recreaciones Históricas : un viaje al pasado para revivir momentos clave de la historia local. Sábado 20 de septiembre a las 21 h

Hospital de Juguetes : un espacio solidario para reparar y dar nueva vida a juguetes en desuso. Domingo de 13 a 17 h

Taller de Flores de Primavera: creatividad, color y naturaleza para celebrar la estación más esperada. Domingo a las 15 h

image

Más planes para el finde

Festival de la Milanesa Cuándo: sábado 20 y domingo 21, de 12 a 20 h. Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4001, Palermo). Qué vas a encontrar: más de 35 puestos con variantes de milanesas, música en vivo, feria de emprendedores y una competencia para elegir la mejor milanesa del país. La Feria Francesa de Lucullus Cuándo: sábado 20 y domingo 21, de 11 a 18:30 h. Dónde: Embajada de Francia (Cerrito y Arroyo, Retiro). Qué ofrece: acceso al Palacio Ortiz Basualdo para recorrerlo, gastronomía, productos franceses, ambiente cultural y elegante.

Feria “Sabe la Tierra” Cuándo: sábado 20 de septiembre, de 11 a 19 h. Dónde: Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4800, Caballito). Qué se ve: comidas agroecológicas, stands con productos naturales, opciones veganas y sustentables, diseño, cosmética sin tóxicos.

Primavera Rock Cuándo: sábado 20 de septiembre, de 15 a 21 h. Dónde: Espacio Cultural Chacra de los Remedios, Av. Directorio y Lacarra. Detalles: bandas tributo, rock local, ambiente relajado al aire libre. Perfecto para quienes disfrutan de música en vivo y buena onda.

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos directos al Caribe brasileñ o

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."