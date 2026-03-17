Llegará la tormenta y bajará la temperatura en el AMBA el martes 17/3 según el SMN

El clima mejorará en el AMBA

Para el resto de la semana, antes de la llegada del otoño, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que mejore el clima a partir del miércoles 18, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.

A partir del jueves 19 se mantendrán las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables gracias a una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados.

Para cerrar la semana laboral, el viernes 20 de marzo habría un cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27 grados.

El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas que oscilarían entre 18 y 26 grados. El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas que oscilarían entre 18 y 26 grados.