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LUEGO DE UNA TÉRMICA DE 38 GRADOS

Llegará la tormenta y bajará la temperatura en el AMBA el martes 17/3 según el SMN

Tanto el SMN como el sitio Meteored pronosticaron tormentas de intensidad en Buenos Aires luego de temperaturas altísimas para los últimos días de verano.

17 de marzo de 2026 - 01:15
Tormenta en el AMBA

Tormenta en el AMBA

Luego de una de las jornadas más calurosas del primer trimestre de 2026, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir tormentas importantes de acuerdo con el vaticinio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde las oficinas estatales mantienen un alerta amarilla y se pronostica que el termómetro bajará bruscamente, con marcas de entre 21 y 26 grados.

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Por su parte, el sitio especializado Meteored mantiene un pronóstico muy similar al del organismo que depende de la Fuerza Aérea Argentina.

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El clima mejorará en el AMBA

Para el resto de la semana, antes de la llegada del otoño, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que mejore el clima a partir del miércoles 18, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.

A partir del jueves 19 se mantendrán las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables gracias a una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados.

Para cerrar la semana laboral, el viernes 20 de marzo habría un cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27 grados.

El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas que oscilarían entre 18 y 26 grados. El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas que oscilarían entre 18 y 26 grados.

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