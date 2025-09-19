Por estos días en España el tema principal en la sociedad es la guerra Israel-Palestina, y eso se está trasladando al ámbito deportivo, ya que la sociedad está empezando a manifestarse en contra de la participación de Israel en las competencias deportivas. Eso no es ajeno al Gobierno de España donde ya hubo opiniones encontradas sobre la participación de la Selección de España en el Mundial 2026.
CONFLICTO EN PUERTA
Mundial 2026: Fuego cruzado en el gobierno de España por la participación de la "Roja"
El Grupo Socialista del Congreso de España puso en duda la participación de la seleccion en el Mundial 2026, ahora la Ministra de Deportes dijo lo contrario.
El Gobierno de España se divide por la participación de España en el Mundial 2026
Patxi López, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de España, había puesto en duda la participación de la Selección de España en el Mundial 2026 si Israel clasificaba, y esto trajo cola en el resto del Gobierno y despertó otras declaraciones.
El portavoz del Grupo Socialista había dicho que la decisión no estaba tomada, que había que esperar que Israel clasificara y luego ahí tomar una decisión, pero mientras eso ocurra él y su partido se iban a mover para que en caso de que se concrete la clasificación de los israelitas, España no participe, ya que ni FIFA ni UEFA lo vetarán.
Además, fue más allá, dijo que iban a invitar a otras federaciones y comités olímpicos para que empiecen a boicotear la participación de Israel en los distintos deportes.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y ahora Pilar Alegría ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno de España, dijo que España irá si o si al Mundial, aclarando los rumores que se levantaron por los dichos de López.
"Aquí no está en absoluto en duda la participación de la selección de España (en el Mundial 2026). Eso para empezar". Dejando en claro que pase lo que pase España irá al Mundial, pero luego dejó lugar a la duda por lo que dijo.
"Se está jugando la clasificación para el Mundial de 2026, y creo que, si la gente tiene un poco de hemeroteca deportiva, que, seguro que la tiene, sabe perfectamente que Israel lleva más de 55 años sin participar en un Mundial porque nunca se ha clasificado".
Con estas declaraciones abrió más la duda, ya que pareciera que la Ministra no cuenta con la participación de Israel en el Mundial, y que por eso aseguró que España participará. Ahora lo que no se sabe es que pasará si Israel clasifica. Pilar Alegría no aclaró que pasaría con eso.
Luego agregó: “Pero les digo, donde estamos es en trasladar a los comités olímpicos y federaciones internacionales que adopten con Israel la misma medida que con Rusia". Si dejar en claro que hará España si Israel va al Mundial 2026.
Cabe aclara que España tiene la posibilidad de impedir que sus selecciones nacionales participen de competencias internacionales si Israel clasifica, amparado por el artículo 14 de la Ley del Deporte de España.
