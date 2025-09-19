BCRA: El desarme del carry trade hoy costó US$ 678 millones

El desarme del carry trade

La explicación detrás de los US$ 678 millones vendidos en un día se explica por un mercado que está liquidando posiciones de carry trade, el mismo mecanismo que ya había colapsado durante la gestión de Mauricio Macri y que ahora vuelve a repetirse.

Operadores del mercado explicaron que gran parte de estas posiciones se financiaron con los dólares que el Gobierno obtuvo del Fondo Monetario Internacional, y que ahora, frente al aumento de la incertidumbre, se están desarmando en cadena. Esto obliga al BCRA a desprenderse de reservas para atender la salida, en un esquema que varios analistas califican como insostenible.

La crítica se potencia cuando se recuerda lo dicho por Rodríguez: “Los errores se pagan”. Para el ex viceministro, el Ejecutivo desperdició la oportunidad de liberar el cepo y aplicar una regla monetaria clara, y hoy se enfrenta a la misma trampa que años atrás: usar financiamiento externo para sostener un modelo que no genera confianza propia.

Carlos Rodríguez muy contundente sobre las decisiones de Milei

Un esquema cada vez más frágil

El BCRA exhibe tasas de referencia que intentan sostener el atractivo del peso:

TAMAR (bancos privados): 46,38% TNA

BADLAR (bancos privados): 44,31% TNA

Sin embargo, en términos reales, la tasa efectiva anualizada para colocaciones en pesos se ve rápidamente erosionada por la volatilidad cambiaria. Rodríguez remarcó que con la motosierra se ajustó el gasto público de forma abrupta, pero el costo recayó sobre sectores que no pudieron amortiguar la caída de ingresos.

El problema, para el ex viceministro de Economía, es estructural: “los errores se pagan”, advirtió, al tiempo que cuestionó que se haya desperdiciado la oportunidad de liberar el cepo y aplicar una regla monetaria simple. “Ya está todo arruinado”, sentenció con crudeza.

El riesgo país subió 43 puntos

Ahora es de 1516 (4.26%)

#RiesgoPaís #Argentina

2025-09-19 16:09:54 — Riesgo País Bot (@RiesgoPaisAR) September 19, 2025

Riesgo político y económico

En la City porteña crece la percepción de que el Gobierno se quedó sin margen de maniobra. Las reservas perforando un nivel psicológico clave, el dólar en máximos y tasas que no alcanzan para retener ahorristas generan un cóctel de desconfianza.

El diagnóstico de Rodríguez caló hondo entre los operadores financieros. El economista enfatizó que la estrategia oficial terminó atrapada en la necesidad de administrar cada rueda como si fuese una mesa de dinero, con intervenciones millonarias que restan poder de fuego para afrontar compromisos de deuda.

Con las elecciones legislativas en el horizonte y el humor social tensionado, la pregunta en los pasillos de la City es cuánto tiempo más puede sostenerse este esquema sin un cambio de rumbo.

