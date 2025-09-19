Milei afirmó que están "muy avanzadas" las negociaciones para una asistencia del Tesoro de USA

A partir de entonces comenzaron los rumores sobre si habría finalmente una asistencia financiera de USA.

Tras su paso por Buenos Aires, donde fue recibido por el Presidente, el secretario del Tesoro republicano, Scott Bessent, declaró que "si lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar" el Fondo de Estabilización Cambiaria de su cartera.

No se estaría, sin embargo, ante un shock externo sino frente a un escenario de incertidumbre local derivada de la debilidad política del Gobierno, que aumentó tras su derrota en las elecciones bonaerenses, y por la escasez de reservas dado que el Ejecutivo decidió no comprar divisas durante la temporada alta de liquidación.

Según está previsto, Milei se verá con Bessent cuando el secretario del Tesoro de Trump le entregue al presidente argentino un premio Global Citizen Award durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

La noticia de las supuestas negociaciones "avanzadas" de Milei con la Casa Blanca coincide con un momento en el que el Gobierno necesita, como dijo el economista Miguel Kiguel, un "golpe de efecto" para cambiar las expectativas y calmar las variables. Kiguel citó el caso de la asistencia del Tesoro como un elemento que podría causar ese impacto.

Más contenido de Urgente24

Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares

BCRA: El desarme del carry trade hoy costó US$ 678 millones

"Para el mercado, Milei ya no va a ganar las elecciones como se esperaba; tiene que ir a una coalición"

Milei culpó al "pánico político" por el Riesgo País, defendió su modelo y en un giro dijo: "Somos la esperanza"