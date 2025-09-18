“Hace un año que tengo para debatir el Código Penal Juvenil pero nunca lo tratan en el Congreso Nacional: cada semana buscan pulverizar el superávit fiscal” se quejó la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
"MILEI NO SE VA"
Bullrich: "Estoy indignada, estamos en un plan de estabilización y todos nos bombardean"
“Hubo logros de 20 meses de gobierno y la gente apoya los cambios de fondo pero el Congreso Nacional los quiere destruir" dijo la ministra Patricia Bullrich.
“A diario, votan en el parlamento los kirchneristas y sus aliados proyectos para terminar con el plan económico del gobierno nacional”.
“El que vive de ingresos fijos en Argentina tiene que remarla y por eso la ciudadanía nos mandó un mensaje el 7 de septiembre”.
“Nosotros vamos a ir para adelante, aunque quieran que el presidente Javier Milei no termine su mandato” advirtió la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio.
"La Libertad Avanza tomó nota del mensaje de Buenos Aires"
“Tomamos el mensaje de la provincia y nos dimos cuenta que tenemos que hablar con los laburantes y las Pymes. No tanto con los políticos"
"Hoy, estamos en soledad. Somos La Libertad Avanza y una parte del PRO. Preferimos estar solos a rifar nuestras convicciones”.
“Milei se define como alguien que viene a hacer un trabajo que nadie se animó a hacer en Argentina. Quiere desarrollar al país en la próxima década. España, Grecia, Irlanda e Italia salieron de sus crisis de una determinada manera”.
“Una de las cosas que más hemos discutido en La Libertad Avanza es sobre la paz interna. No podemos gastar una sola bala en luchas internas. Sucedió pero ya no puede volver a pasar”.