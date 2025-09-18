Bullrich: "Estoy indignada, estamos en un plan de estabilización y todos nos bombardean"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1968836475333578776&partner=&hide_thread=false "Votan proyectos para voltear al Gobierno".



La ministra Patricia Bullrich apuntó contra el Congreso: "Ponen bombas para hacer explotar el plan económico".



En #MásVerdad con @trebuquero pic.twitter.com/xta5GaKw9j — La Nación Más (@lanacionmas) September 19, 2025

"La Libertad Avanza tomó nota del mensaje de Buenos Aires"

“Tomamos el mensaje de la provincia y nos dimos cuenta que tenemos que hablar con los laburantes y las Pymes. No tanto con los políticos"

"Hoy, estamos en soledad. Somos La Libertad Avanza y una parte del PRO. Preferimos estar solos a rifar nuestras convicciones”.

No hay en la oposición voluntad de acordar. Solamente apuntan a la destrucción de los logros. No debimos tener al presidente en la elección de la provincia de Buenos Aires. Fue un error exponerlo al presidente. No tendría que debatir con Axel Kicillof. No hay en la oposición voluntad de acordar. Solamente apuntan a la destrucción de los logros. No debimos tener al presidente en la elección de la provincia de Buenos Aires. Fue un error exponerlo al presidente. No tendría que debatir con Axel Kicillof.

“Milei se define como alguien que viene a hacer un trabajo que nadie se animó a hacer en Argentina. Quiere desarrollar al país en la próxima década. España, Grecia, Irlanda e Italia salieron de sus crisis de una determinada manera”.

“Una de las cosas que más hemos discutido en La Libertad Avanza es sobre la paz interna. No podemos gastar una sola bala en luchas internas. Sucedió pero ya no puede volver a pasar”.