Hamburguesas a $2500 buscan marcar récord este domingo en Buenos Aires

Condiciones de la mega promoción de hamburguesas

La Cheese Burger Simple que forma parte de esta iniciativa incluye un medallón de carne vacuna acompañado de doble feta de queso cheddar fundido sobre pan de hamburguesa. Sin embargo, los consumidores deben considerar algunas restricciones importantes para acceder al precio promocional.

La oferta únicamente aplica para compras presenciales en las 14 sucursales de Big Pons distribuidas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quienes elijan las modalidades delivery o take away no podrán acceder al descuento especial, manteniendo el precio regular del menú.

image O sea, la oferta solo es valida si vas a comprar de manera presencial.

Entre las ubicaciones disponibles se encuentran puntos estratégicos como Puerto Madero, Palermo, Belgrano y centros comerciales como Unicenter y Plaza Oeste Shopping. También incluye sucursales en zonas como Nordelta, San Isidro y Lomas de Zamora.

El fenómeno de las hamburguesas low cost

Esta estrategia comercial se enmarca en una tendencia creciente del sector gastronómico argentino, donde las cadenas buscan captar nuevos consumidores através de promociones disruptivas. El contexto económico actual, con una inflación que impacta directamente en el poder adquisitivo, convierte estas ofertas en verdaderos imanes para el público.

image

La experiencia del año pasado demostró que la demanda puede superar ampliamente las expectativas iniciales. Los locales registraron filas que se extendían por varias cuadras, mientras que las redes sociales se llenaron de publicaciones de consumidores compartiendo su experiencia.

El desafío para Big Pons será logístico: garantizar stock suficiente, mantener la calidad del producto y gestionar eficientemente las multitudes que se esperan en cada sucursal durante toda la jornada dominical.

------------------------------------------------------------------------------

Más contenido de Urgente24

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina