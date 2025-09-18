La cadena de hamburguesas Big Pons vuelve a sorprender al mercado gastronómico argentino con una propuesta que suena casi irreal: Cheese Burger Simple a solo $2.500 este domingo 21 de septiembre. La promoción, que coincide con la celebración internacional del Cheese Burger Day, busca establecer un nuevo récord vendiendo 100 mil hamburguesas en una sola jornada.
80% MÁS BARATO
Hamburguesas a $2500 buscan marcar récord este domingo en Buenos Aires
Big Pons lanza una oferta impactante por el Día de la Cheese Burger que promete batir récords de venta en sus 14 sucursales. Sí, hamburguesas modo Buenos Aires.
Desde las redes oficiales de la marca confirmaron que la venta comenzará al mediodía y continuará hasta agotar stock. "Preparate para darlo todo en el día más Big Pons del año", anunciaron desde sus canales digitales, generando expectativa entre miles de seguidores que ya planifican su visita.
La diferencia de precio resulta llamativa: mientras que habitualmente esta hamburguesa se comercializa a $12.500 (con papas fritas incluidas), la oferta especial representa un descuento del 80%. Esta estrategia comercial agresiva apunta a superar la marca alcanzada en 2024, cuando vendieron la misma hamburguesa a $1.000 por unidad.
Condiciones de la mega promoción de hamburguesas
La Cheese Burger Simple que forma parte de esta iniciativa incluye un medallón de carne vacuna acompañado de doble feta de queso cheddar fundido sobre pan de hamburguesa. Sin embargo, los consumidores deben considerar algunas restricciones importantes para acceder al precio promocional.
La oferta únicamente aplica para compras presenciales en las 14 sucursales de Big Pons distribuidas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quienes elijan las modalidades delivery o take away no podrán acceder al descuento especial, manteniendo el precio regular del menú.
Entre las ubicaciones disponibles se encuentran puntos estratégicos como Puerto Madero, Palermo, Belgrano y centros comerciales como Unicenter y Plaza Oeste Shopping. También incluye sucursales en zonas como Nordelta, San Isidro y Lomas de Zamora.
El fenómeno de las hamburguesas low cost
Esta estrategia comercial se enmarca en una tendencia creciente del sector gastronómico argentino, donde las cadenas buscan captar nuevos consumidores através de promociones disruptivas. El contexto económico actual, con una inflación que impacta directamente en el poder adquisitivo, convierte estas ofertas en verdaderos imanes para el público.
La experiencia del año pasado demostró que la demanda puede superar ampliamente las expectativas iniciales. Los locales registraron filas que se extendían por varias cuadras, mientras que las redes sociales se llenaron de publicaciones de consumidores compartiendo su experiencia.
El desafío para Big Pons será logístico: garantizar stock suficiente, mantener la calidad del producto y gestionar eficientemente las multitudes que se esperan en cada sucursal durante toda la jornada dominical.
