Melconián: "esto no puede seguir así 10 días más, vendiendo US$ 300 millones por día"

"Una economía estable en Argentina puede llevar 10 años en un país como Argentina. El gobierno se tendría que dedicar a corregir el infarto que está padeciendo. No podemos movernos con panic atack".

"Milei es hoy más un secretario de Hacienda que un ministro de Economía o un presidente de la Nación".

Melconián: "cumplir la palabra"

“Milei quiso ser presidente en medio de este quilombo y ahora se las tiene que bancar. Pero, si anuncio 10 temas por semana y no cumplo ninguna, al poco tiempo ya nadie me escucha”.

“El gobierno debe tener mensajeros de diálogo, como Guillermo Francos. Basta de tipos que quieren romper todo desde los medios”.

“Milei debe estar a la altura de la crisis que estamos viviendo, debe ser el padre de todos nosotros y ser el que ofrece la paz, no la pelea" propuso el experimentado economista.