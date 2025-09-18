urgente24
Flamengo 2 - Estudiantes 1: el gol a los 15 segundos sacudió al Pincha, pero logró descontar

FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA.
FOTO: (X/REDES@Libertadores)/NA.

Flamengo sacudió a Estudiantes a los 15 segundos de juego y quemó los papeles. Sobre el final, el Pincha aprovechó el hombre de más y logró descontar.

18 de septiembre de 2025 - 20:46

EN VIVO

Flamengo venció 2 a 1 a Estudiantes en el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. En el mítico Estadio Maracaná, el Mengao mostró los dientes y se lució, pero perdió fuerza, quedó con un jugador menos y el Pincha le sacó jugo.

Resumen del partido

Live Blog Post

Final del partido: Flamengo venció a Estudiantes 2 a 1

Live Blog Post

¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Carrillo la captura en el área y descuenta para el Pincha

Live Blog Post

Final atrapante: el Pincha va con más amor propio que claridad y quiere aprovechar el hombre de más

Live Blog Post

TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Plata ve la segunda amarilla y se va expulsado

Live Blog Post

¡Cuándo no Muslera! VIDEO: el arquero uruguayo salva (otra vez) un mano a mano cantado y mantiene al Pincha con vida

Live Blog Post

El Pincha avanza con otra decisión y, aunque de manera forzada, logra arrimarse poco a poco al arco de Rossi

Live Blog Post

Estudiantes no modifica el esquema ofensivo sino que refuerza el defensivo con la inclusión de Benedetti

Live Blog Post

Flamengo está decidido a sellar el partido y Estudiantes sufre cuando los brasileños se juntan a tocar

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡Todo Flamengo reclamó penal! Lino cayó en el área y pareció infracción, pero se tropezó con él mismo

Live Blog Post

Estudiantes no está interpretando la ZONA CLAVE en la que puede hacer mucho daño al Flamengo

La fortaleza del equipo brasileño está por las bandas. Mientras tanto, el centro del campo es la zona a explotar por el conjunto argentino. Los dos volantes del Mengao suelen estar en inferioridad numérica y, además, a sus espaldas quedan huecos que Estudiantes debe aprovechar. Cada vez que el Pincha ataca, los retrocesos del Mengao no son del todo confiables.

Live Blog Post

¡Espectacular Muslera! VIDEO: Pedro tenía todo el arco servido, pero el portero Pincha se puso firme y evitó un gol cantado

Live Blog Post

¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Lucas mete una volea en soledad y pone el 2-0 en apenas 8 minutos de partido

Live Blog Post

¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: El Mengao marca el 1-0 a los... ¡15 segundos de partido!

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Respira Estudiantes: el campeón de Champions League que no juega en Flamengo por precaución

Jorginho quedó out del encuentro por un dolor muscular. El técnico, Filipe Luiz, decidió preservarlo. El mediocampista llegó hace unos meses proveniente del Arsenal de Arteta, pero también tuvo pasado en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, con quien consiguió la Eurocopa 2020.

Live Blog Post

Sorpresa: el delantero titular en Estudiantes que Domínguez guardó en secreto hasta último momento

Facundo Farías es la gran sorpresa en el Pincha. Acompañará a Carrillo en... ¿la delantera? El ex Colón tiene la tendencia a moverse por todo el frente de ataque y no suele pegarse tanto a la línea. El entrenador apuesta así a un futbolista con más movilidad en distintas direcciones que Tiago Palacios, un jugador extremo y más posicional.

Live Blog Post

TV: en qué canal ver Flamengo vs. Estudiantes

El partido puede verse por cable y también vía streaming. El canal de cable que lo transmite es Fox Sports, mientras que en streaming es a través de Disney+.

Live Blog Post

VIDEO: Así coparon los hinchas Pincharratas las playas de Río de Janeiro para alentar al equipo en Brasil

Live Blog Post

La espectacular racha de Flamengo que hace temblar a Estudiantes

El equipo dirigido por Felipe Luiz es uno de los mejores del continente. Marcha primero en el Brasileirao, por encima de Cruzeiro y Palmeiras, y en los octavos de final de Libertadores superó con tranquilidad al Inter de Porto Alegre. Su racha es muy positiva: hace casi dos meses que no pierde. La última vez que vio la derrota fue el 31/07 ante Atlético Mineiro, por la Copa de Brasil.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Lucas; De la Cruz, Saúl, De Arrascaeta; Plata, Lino, Pedro

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Medina, Piovi; Farías, Carrillo

