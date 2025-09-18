Flamengo venció 2 a 1 a Estudiantes en el partido de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. En el mítico Estadio Maracaná, el Mengao mostró los dientes y se lució, pero perdió fuerza, quedó con un jugador menos y el Pincha le sacó jugo.
Flamengo 2 - Estudiantes 1: el gol a los 15 segundos sacudió al Pincha, pero logró descontar
Flamengo sacudió a Estudiantes a los 15 segundos de juego y quemó los papeles. Sobre el final, el Pincha aprovechó el hombre de más y logró descontar.
23:30
Final del partido: Flamengo venció a Estudiantes 2 a 1
23:20
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Carrillo la captura en el área y descuenta para el Pincha
23:13
Final atrapante: el Pincha va con más amor propio que claridad y quiere aprovechar el hombre de más
23:11
TARJETA ROJA EN FLAMENGO: Plata ve la segunda amarilla y se va expulsado
22:59
¡Cuándo no Muslera! VIDEO: el arquero uruguayo salva (otra vez) un mano a mano cantado y mantiene al Pincha con vida
22:57
El Pincha avanza con otra decisión y, aunque de manera forzada, logra arrimarse poco a poco al arco de Rossi
22:50
Estudiantes no modifica el esquema ofensivo sino que refuerza el defensivo con la inclusión de Benedetti
22:41
Flamengo está decidido a sellar el partido y Estudiantes sufre cuando los brasileños se juntan a tocar
22:35
Comienza el 2T
22:18
Final del 1T
22:17
¡Todo Flamengo reclamó penal! Lino cayó en el área y pareció infracción, pero se tropezó con él mismo
22:02
Estudiantes no está interpretando la ZONA CLAVE en la que puede hacer mucho daño al Flamengo
-
¡Espectacular Muslera! VIDEO: Pedro tenía todo el arco servido, pero el portero Pincha se puso firme y evitó un gol cantado
-
¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: Lucas mete una volea en soledad y pone el 2-0 en apenas 8 minutos de partido
-
¡GOL DE FLAMENGO! VIDEO: El Mengao marca el 1-0 a los... ¡15 segundos de partido!
-
Comienza el partido
21:20
Respira Estudiantes: el campeón de Champions League que no juega en Flamengo por precaución
-
Sorpresa: el delantero titular en Estudiantes que Domínguez guardó en secreto hasta último momento
-
TV: en qué canal ver Flamengo vs. Estudiantes
-
VIDEO: Así coparon los hinchas Pincharratas las playas de Río de Janeiro para alentar al equipo en Brasil
-
La espectacular racha de Flamengo que hace temblar a Estudiantes
-
Equipos confirmados en Flamengo y Estudiantes
