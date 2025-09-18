La miniserie de 7 capítulos que no vas a poder soltar este fin de semana

Incluso quienes no siguieron las temporadas anteriores pueden sumergirse sin dificultad, ya que Meghan O'Keefe de Decider sostiene que “no hace falta conocer la historia de Jamie y Claire para enamorarse de estas nuevas historias de amor”.

image “Outlander: Blood of My Blood”, disponible en Disney+.

No obstante, más allá de las opiniones claramente subjetivas, queda claro que la serie consigue algo difícil de lograr: atraer tanto a los seguidores históricos como a los recién llegados, combinando épica, romance y drama con una narrativa envolvente. La decisión final de incorporarla a tu lista depende de vos, pero la recomendación es contundente: si buscás una historia que te acompañe y te haga olvidarte del mal tiempo, “Outlander: Blood of My Blood” puede convertirse en la compañía perfecta para tu fin de semana.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece

Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror