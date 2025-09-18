Eric Cantona se presentó en el concierto benéfico “Togethe for Palestine” realizado en el Estadio Wembley de la ciudad de Londres. Una vez que el francés subió al escenario habló por varios minutos haciendo dos pedidos, a FIFA y UEFA que expulsen a Israel de las competencias internacionales, y a los jugadores y federaciones a boicotear a Israel en caso que los dos organismos no lo expulsen.
FÚTBOL Y POLÍTICA
Eric Cantona pide boicot deportivo a Israel
El ex Manchester United y Selección de Francia, Eric Cantona, pidió boicotear deportivamente a Israel si FIFA y UEFA no lo expulsan.
Eric Cantona en contra de Israel
Las manifestaciones en contra de Israel por estos días cada vez son más frecuentes. Ya lo hizo en su momento Noruega al donar todo lo recaudado en el partido con Israel (se juega el 11/10) a Palestina, como así también varios jugadores italianos declararon en contra del genocidio en Gaza justo antes del partido por los israelitas por eliminatorias al Mundial.
Luego España puso en duda su participación en el próximo Mundial 2026 si Israel llegaba a participar, un miembro del Congreso de España del partido Socialista pidió el boicot de la selección española en caso que Israel vaya a la Copa del Mundo.
Ahora el que hablo fue en controversial ex futbolista Eric Cantona, famoso por involucrarse en causas humanitarias. El francés llamó a boicotear deportivamente a Israel si FIFA y UEFA no lo expulsan de todas las competiciones a nivel clubes y selecciones. Además, lo comparó con el conflicto Rusia-Ucrania.
“Llevamos 716 días de lo que Amnistía Internacional ha calificado como genocidio, y aun así, Israel sigue jugando. ¿Por qué la doble moral?”
Luego llamó a aficionados, futbolistas, federaciones y todo el mundo del fútbol a boicotear a Israel, recordándole que el poder lo tienen ellos, dando como ejemplo el boicot deportivo que se realizó en los 90 contra el Apartheid en Sudáfrica.
“Tenemos poder. Ustedes tienen poder. Y los aficionados al fútbol de todo el mundo tienen poder”.
De esta forma el ex futbolista de la Selección de Francia y Manchester United, Eric Cantona volvió a arremeter contra Israel, ya que hace algunos días había hecho una publicación en sus redes con el siguiente escrito:
"Defender los derechos humanos de los palestinos no significa ser pro-Hamas.
Decir Palestina libre no significa que seamos antisemitas o que queramos la desaparición de todos los judíos.
Palestina libre significa liberar a los palestinos de la ocupación israelí que los ha privado de sus derechos humanos básicos durante 75 años.
Palestina libre significa dejar de encerrar a 2,3 millones de palestinos en la prisión al aire libre más grande del mundo, la mitad de los cuales son niños.
Palestina libre significa poner fin al apartheid impuesto por el gobierno israelí.
Palestina libre significa dar a los palestinos el control de las principales infraestructuras de su país."
Lo cierto es que FIFA y UEFA se ven cada vez más acorraladas, ya que el conflicto Rusia-Ucrania es un antecedente muy fuerte y un gran punto de cuestionamiento, ya que son dos casos iguales con resoluciones diferentes, inclusive el de Rusia a Ucrania es una invasión, mientras que lo de Israel es un genocidio.
