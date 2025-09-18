Eric Cantona pide boicot deportivo a Israel

Ahora el que hablo fue en controversial ex futbolista Eric Cantona, famoso por involucrarse en causas humanitarias. El francés llamó a boicotear deportivamente a Israel si FIFA y UEFA no lo expulsan de todas las competiciones a nivel clubes y selecciones. Además, lo comparó con el conflicto Rusia-Ucrania.

Embed - Futbol y Política on Instagram: "EL MENSAJE DE CANTONA POR PALESTINA “La FIFA y la UEFA sancionaron a Rusia cuatro días después de Ucrania. Llevamos 716 días de genocidio, e Israel sigue jugando”. “Se que el fútbol internacional es más que un deporte. Es cultural, es político. Es poder blando” La leyenda del fútbol francés Eric Cantona apoyó la campaña #GameOverIsrael en el evento benéfico Together for Palestine en Londres, instando a la FIFA y la UEFA a suspender a Israel y condenando los dobles estándares que le permiten competir mientras comete genocidio en Gaza. Una coalición de grupos de defensa ha presentado un enorme cartel en Times Square pidiendo a las federaciones de fútbol de Inglaterra, Francia, España, Italia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Noruega y Escocia que boicoteen al equipo nacional de Israel y excluyan a los jugadores israelíes de las ligas nacionales. . . . #cantona #ericcantona #freepalestine #freepalestine #palestine #palestinalibre #palestinalibre #palestina #football #soccer #futbol" View this post on Instagram A post shared by Futbol y Política (@futbolypolitica)

“Llevamos 716 días de lo que Amnistía Internacional ha calificado como genocidio, y aun así, Israel sigue jugando. ¿Por qué la doble moral?”

Luego llamó a aficionados, futbolistas, federaciones y todo el mundo del fútbol a boicotear a Israel, recordándole que el poder lo tienen ellos, dando como ejemplo el boicot deportivo que se realizó en los 90 contra el Apartheid en Sudáfrica.

“Tenemos poder. Ustedes tienen poder. Y los aficionados al fútbol de todo el mundo tienen poder”.

De esta forma el ex futbolista de la Selección de Francia y Manchester United, Eric Cantona volvió a arremeter contra Israel, ya que hace algunos días había hecho una publicación en sus redes con el siguiente escrito:

"Defender los derechos humanos de los palestinos no significa ser pro-Hamas.

Decir Palestina libre no significa que seamos antisemitas o que queramos la desaparición de todos los judíos.

Palestina libre significa liberar a los palestinos de la ocupación israelí que los ha privado de sus derechos humanos básicos durante 75 años.

Palestina libre significa dejar de encerrar a 2,3 millones de palestinos en la prisión al aire libre más grande del mundo, la mitad de los cuales son niños.

Palestina libre significa poner fin al apartheid impuesto por el gobierno israelí.

Palestina libre significa dar a los palestinos el control de las principales infraestructuras de su país."

Lo cierto es que FIFA y UEFA se ven cada vez más acorraladas, ya que el conflicto Rusia-Ucrania es un antecedente muy fuerte y un gran punto de cuestionamiento, ya que son dos casos iguales con resoluciones diferentes, inclusive el de Rusia a Ucrania es una invasión, mientras que lo de Israel es un genocidio.

+ de Golazo24

Champions League: Frankfurt 5-1 Galatasaray, City 2-0 Nápoli, Sporting 4-1 Kairat, Newcastle 1-2 Barcelona

Pablo Toviggino contra Karina Milei por el acuerdo PBA/Estadio Único de La Plata

Boca Juniors, Diego Monroig y la remodelación de la Bombonera: "No hay indicios"