El Presidente Javier Milei llegará a Córdoba para lanzar la campaña nacional de La Libertad Avanza con planes hacia el 26/10. Fiel a su perfil de economista, primero irá a la Bolsa de Comercio, donde recordará los 125 años de su fundación.
EN CÓRDOBA
Javier Milei (2 x 1): Primero con empresarios después lanza LLA 26/10
El Presidente hablará frente a empresarios en la Bolsa de Comercio y luego lanzará la campaña nacional de La Libertad Avanza con vistas al 26/10.
La exposición será solo para sponsors. El público podrá seguirlo en vivo por la transmisión desde el streaming de la Bolsa de Comercio, por Youtube.
Por la tarde, encabezará un acto político en la zona del Parque Sarmiento, en el Mirador del Coniferal. El mitin partidario está previsto para las 18, bajo la consigna "No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena” y “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. Conceptos que escuchamos pasada la derrota legislativa en PBA.
Milei difundió la convocatoria a través de sus redes sociales con un mensaje en tono electoral. en X posteó
Al margen de los gestos que buscan recapturar a los seguidores arrepentidos, Milei buscará enviar un mensaje de continuidad y de apoyo a su plan económico que no pasó la mejor semana de septiembre.
El mandatario intentará mostrar fortaleza política en la provincia mediterránea, donde el PJ de Schiaretti es más fuerte que LLA, el resto correrá por cuenta de Gonzalo Roca candidato a diputado nacional.
De acuerdo con la referencia del medio Ámbito.com, la presencia del jefe de Estado fue resultado de acuerdos que lideraron el libertario Gabriel Bornoroni, el senador nacional Luis Juez, y el titular de la Bolsa, Manuel Tagle, que integra el círculo rojo cordobés y que mantiene su apoyo firme al Presidente.
Se estima que el titular del Poder ejecutivo llegará acompañado Hpor su hermana, secretaria general de la Presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros.
Acto público
El encuentro con los simpatizantes de LLA con Milei estaba previsto para la semana pasad, pero la derrota electoral en provincia de Buenos Aires lo corrió una semana, en un intento de alejar el fracaso de la presentación en sociedad de los candidatos cordobeses.
