Javier Milei (2 x 1): Primero con empresarios después lanza LLA 26/10

Al margen de los gestos que buscan recapturar a los seguidores arrepentidos, Milei buscará enviar un mensaje de continuidad y de apoyo a su plan económico que no pasó la mejor semana de septiembre.

El mandatario intentará mostrar fortaleza política en la provincia mediterránea, donde el PJ de Schiaretti es más fuerte que LLA, el resto correrá por cuenta de Gonzalo Roca candidato a diputado nacional.

Gabriel Bornoroni P.jpg Gabriel Bornoroni, uno de los gestores de la llegada de Milei a Córdoba.

De acuerdo con la referencia del medio Ámbito.com, la presencia del jefe de Estado fue resultado de acuerdos que lideraron el libertario Gabriel Bornoroni, el senador nacional Luis Juez, y el titular de la Bolsa, Manuel Tagle, que integra el círculo rojo cordobés y que mantiene su apoyo firme al Presidente.

Se estima que el titular del Poder ejecutivo llegará acompañado Hpor su hermana, secretaria general de la Presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros.

Acto público

El encuentro con los simpatizantes de LLA con Milei estaba previsto para la semana pasad, pero la derrota electoral en provincia de Buenos Aires lo corrió una semana, en un intento de alejar el fracaso de la presentación en sociedad de los candidatos cordobeses.

