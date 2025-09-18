Google acaba de anunciar una novedad que promete cambiar para siempre la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial. La compañía tecnológica reveló este jueves que los usuarios ya pueden compartir sus Gemini Gems - asistentes virtuales personalizados diseñados para tareas específicas - con la misma facilidad con que compartirías un archivo en Google Drive. Trompada a ChatGPT.
EL MODO GEMAS
Google reveló su arma secreta contra ChatGPT: Te ahorra 5 horas de trabajo por día
La nueva herramienta de Google Gems permite intercambiar robots conversacionales customizados entre usuarios, revolucionando la forma de trabajar en equipo.
Colaboración sin límites: el futuro del trabajo en equipo para Google
Esta función, que inicialmente estuvo disponible solo para suscriptores de Gemini Advanced, Gemini Business y Gemini Enterprise en más de 150 países, ahora se expande masivamente. Los Gems son chatbots de IA que podés crear escribiendo instrucciones específicas para diferentes escenarios. Google lanzó inicialmente varios modelos prediseñados: un entrenador de aprendizaje, un asistente para lluvia de ideas, una guía profesional, un editor de textos y un compañero de programación.
La posibilidad de compartir Gems democratiza el acceso a estas herramientas personalizadas. Ya no necesitás ser usuario de funciones avanzadas para beneficiarte de un asistente virtual altamente especializado creado por otro usuario.
Esto elimina la duplicación innecesaria de esfuerzos: si varios compañeros de trabajo utilizan un tipo similar de asistente Gemini personalizado, pueden compartir el mismo recurso en lugar de crear versiones individuales con posibles inconsistencias.
Privacidad y control total sobre tus creaciones
Para compartir un Gem, simplemente debés abrir el administrador desde la aplicación web y hacer clic en el ícono "Compartir" junto a cualquier Gem que creaste. Al igual que Google Drive, tenés control absoluto sobre quién puede ver y usar tus Gems, además de determinar quiénes tienen permisos de edición. Esta función llegó después de que Google anunciara en marzo que los Gems estaban disponibles para todos los usuarios y admitían carga de archivos.
Google sugiere que el intercambio de Gems resulta especialmente útil para planificar vacaciones familiares, crear guías de viaje, organizar menús semanales o desarrollar proyectos de escritura colaborativa.
