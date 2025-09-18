Google reveló su arma secreta contra ChatGPT: Te ahorra 5 horas de trabajo por día

image ¿En serio vas a quedar afuera de las gemas de Google?

Esto elimina la duplicación innecesaria de esfuerzos: si varios compañeros de trabajo utilizan un tipo similar de asistente Gemini personalizado, pueden compartir el mismo recurso en lugar de crear versiones individuales con posibles inconsistencias.

Privacidad y control total sobre tus creaciones

Para compartir un Gem, simplemente debés abrir el administrador desde la aplicación web y hacer clic en el ícono "Compartir" junto a cualquier Gem que creaste. Al igual que Google Drive, tenés control absoluto sobre quién puede ver y usar tus Gems, además de determinar quiénes tienen permisos de edición. Esta función llegó después de que Google anunciara en marzo que los Gems estaban disponibles para todos los usuarios y admitían carga de archivos.

image

Google sugiere que el intercambio de Gems resulta especialmente útil para planificar vacaciones familiares, crear guías de viaje, organizar menús semanales o desarrollar proyectos de escritura colaborativa.

--------------------------------------------------------------------

Más contenidos en Urgente24:

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Marcha Universitaria, Garrahan en lucha y Diputados en vilo: Javier Milei choca la calesita

La polémica decisión de TyC Sports luego de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

La causa $LIBRA quema: Lijo, que reemplaza a Servini, le pasó el expediente a otro juez