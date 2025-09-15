A24 asegura que la ministra de Seguridad fue designada como jefa de campaña para Octubre

Tiene un nivel de conocimiento en la sociedad cercano al 100 % y alto índice de aprobación, comparada con otros funcionarios libertarios que quedaron muy golpeados por la diferencia de 14 puntos que tuvieron con el justicialismo en el mayor distrito electoral de Argentina.

milei-bunkerNA Javier Milei en el búnker de LLA en la noche de la derrota en la provincia de Buenos Aires. NA

Del triángulo a las mesas: apuesta por la ministra Bullrich

Patricia fue elegida por el presidente Milei para participar de 2 de las mesas de armado político libertario: política nacional y política de la provincia de Buenos Aires.

Bullrich planteó que se terminaran las peleas internas y se mostró por fuera de los enfrentamientos entre las cibernéticas "Fuerzas del cielo" y el armado tradicional y territorial del tándem de los primos Menem. En las filas libertarias cuentan que la "dama de hierro" bajó el concepto de que hay que ordenar la tropa como una flecha hasta el 26 de octubre.

Actualmente, LLA cruje por los reclamos del tuiteros como Daniel Parisini, alias “el Gordo dan”, y un ejército de trolls que quedó fuera de las listas bonaerenses y nacionales.

La consigna es ordenar lo político, bajar los ruidos y clarificar el mensaje. Todo lo que los bandos en pugna no pudieron hacer por sus disputas intestinas.

El mensaje de la campaña libertaria será: “ no hay que abandonar en medio del esfuerzo. Hay que llegar hasta el final para recoger los frutos como resultado del sacrificio”.