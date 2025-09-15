Tras el fracaso bonaerense, la experimentada ministra tomará un rol central ya que se la cree capaz de fortalecer la coalición original con el Pro que quedó desdibujada en el naufragio del 7 S, según detalló el periodista Ignacio Ortelli en la señal de noticias del Grupo América.
BULLRICH: ORDENADORA DEL ESPACIO
A24 asegura que la ministra de Seguridad fue designada como jefa de campaña para Octubre
La Libertad Avanza apostará a la ministra Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por CABA, para que comande la estrategia nacional de la fuerza.
Patricia tomó la palabra el domingo de la derrota y pidió retornar a las fuentes: una coalición de centro derecha que no tenga políticas internas cercanas al canibalismo.
Bullrich es una de las figuras que mejor mide del oficialismo en medio de una debacle donde la mayoría de los candidatos está mostrando que ha sido esmerilado por los escándalos de corrupción y la derrota frente al peronismo bonaerense.
Tiene un nivel de conocimiento en la sociedad cercano al 100 % y alto índice de aprobación, comparada con otros funcionarios libertarios que quedaron muy golpeados por la diferencia de 14 puntos que tuvieron con el justicialismo en el mayor distrito electoral de Argentina.
Del triángulo a las mesas: apuesta por la ministra Bullrich
Patricia fue elegida por el presidente Milei para participar de 2 de las mesas de armado político libertario: política nacional y política de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, LLA cruje por los reclamos del tuiteros como Daniel Parisini, alias “el Gordo dan”, y un ejército de trolls que quedó fuera de las listas bonaerenses y nacionales.
La consigna es ordenar lo político, bajar los ruidos y clarificar el mensaje. Todo lo que los bandos en pugna no pudieron hacer por sus disputas intestinas.
El mensaje de la campaña libertaria será: “ no hay que abandonar en medio del esfuerzo. Hay que llegar hasta el final para recoger los frutos como resultado del sacrificio”.