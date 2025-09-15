ChatGPT y Claude se disputan el mundo: ¿Cuál inteligencia artificial es la mejor y para qué?

image

Por el contrario, Claude de Anthropic muestra un perfil completamente diferente. Los datos revelan que este asistente conquista principalmente contextos educativos, científicos y de programación. Mientras ChatGPT se inclina hacia el entretenimiento y las consultas generales, Claude se posiciona como la herramienta preferida para tareas técnicas complejas.

El mapa mundial de la inteligencia artificial: países ricos vs. economías emergentes

La geografía también juega un papel crucial en esta batalla tecnológica. Anthropic revela que países como Israel, Singapur y Australia lideran la adopción per cápita de Claude, mientras que las economías emergentes presentan tasas significativamente menores.

Dentro de Estados Unidos, Washington D.C. y Utah destacan por una actividad superior al promedio. La diversidad temática aumenta proporcionalmente con la adopción: los mercados avanzados utilizan la inteligencia artificial para educación, ciencia, administración y artes, mientras que los países con menor desarrollo tecnológico la emplean principalmente para programación básica.

Este patrón se replica globalmente: los países más ricos adoptan un enfoque colaborativo con la inteligencia artificial, utilizándola como asistente de aprendizaje, mientras que las economías emergentes la ven como una herramienta de automatización completa.

El futuro empresarial: automatización vs. colaboración

Las empresas también muestran preferencias marcadas. Claude domina el desarrollo de software empresarial, corrección de errores, mejora de sistemas de inteligencia artificial y procesamiento de currículums.

ChatGPT, por su parte, evoluciona hacia un modelo de apoyo a la toma de decisiones. Los usuarios lo consultan más para obtener consejos e información que para generar contenido desde cero. Esta tendencia refleja un cambio fundamental: de herramienta de producción a colaborador de pensamiento.

La demografía también cuenta su historia: adultos jóvenes lideran el uso general, aunque el porcentaje de conversaciones laborales aumenta con la edad. La educación universitaria y las profesiones bien remuneradas correlacionan directamente con el uso laboral de estas plataformas.

