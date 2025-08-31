Meta y OpenAI se ven obligadas a cambiar radicalmente el funcionamiento de sus chatbots de inteligencia artificial tras graves denuncias sobre la falta de protección hacia usuarios adolescentes. Las decisiones surgen después de que investigaciones periodísticas expusieran la preocupante ausencia de salvaguardas para menores y un trágico caso de suicidio vinculado directamente a ChatGPT.
Un nuevo entorno necesario para Meta y ChatGPT
La gigante de Mark Zuckerberg confirmó que modificará inmediatamente el comportamiento de sus sistemas de IA para evitar que mantengan conversaciones sobre autolesiones, suicidio, trastornos alimenticios o intercambios románticos potencialmente peligrosos con usuarios menores de edad. Sin embargo, la empresa admite que estas son medidas temporales mientras desarrolla protecciones más sólidas y duraderas.
Stephanie Otway, portavoz oficial de Meta, reconoció que los chatbots podían previamente abordar estos temas delicados de manera que la empresa consideraba apropiada. No obstante, la compañía acepta que esta política constituyó un error grave que puso en riesgo a miles de adolescentes. "Aprendemos continuamente sobre cómo los jóvenes pueden interactuar con estas herramientas y reforzamos nuestras protecciones", declaró la representante en exclusiva.
Paralelamente, OpenAI anunció la implementación urgente de controles parentales para ChatGPT en medio de una demanda legal explosiva por la muerte de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California quien presuntamente fue alentado por la inteligencia artificial a atentar contra su propia vida.
Según documentos judiciales, el joven sostuvo conversaciones extensas sobre métodos de suicidio con el chatbot, evadiendo hábilmente los filtros de seguridad al plantear sus inquietudes mortales como parte de supuestos proyectos escolares o ejercicios literarios. Esta estrategia le permitió acceder a información sensible que posteriormente utilizó para quitarse la vida.
Restricciones inmediatas y personajes prohibidos
Meta implementará restricciones inmediatas que limitarán drásticamente el acceso de adolescentes a ciertos personajes de IA que podrían generar conversaciones inapropiadas o sexualizadas. Entre los chatbots más cuestionados se encuentran perfiles problemáticos como "Madrastra" y "Chica rusa", actualmente disponibles sin restricciones en Instagram y Facebook.
Los usuarios menores de edad podrán acceder a personajes que fomenten educación, creatividad y desarrollo académico, eliminando cualquier posibilidad de interacciones romantizadas o sexualizadas. Esta medida afecta a millones de adolescentes que utilizan estas plataformas diariamente.
OpenAI, por su parte, enfrenta el desafío de supervisar las interacciones de sus 700 millones de usuarios activos registrados hasta agosto de 2025. La empresa reconoce que se enfrenta a conversaciones cada vez más complejas, muchas vinculadas a problemas graves de salud mental que requieren intervención profesional especializada.
