La manera práctica de conectar tu Gmail a ChatGPT y mejorar las comunicaciones

al hacer clic en “Conectar”, el sistema solicita autorización para vincular la cuenta de Gmail con ChatGPT. Habilitar funciones extra: además de la gestión del correo electrónico, es posible conectar Google Calendar para sincronizar reuniones, citas y tareas con la inteligencia artificial.

Una vez completado el proceso, el usuario puede consultar correos, recibir ayuda para redactar respuestas y organizar su agenda sin salir de ChatGPT.

chatgpt gmail

¿Quiénes pueden usar la integración entre ChatGPT y Gmail?

La función está disponible para todos los usuarios del modelo GPT-5, sin importar si utilizan la versión gratuita o una suscripción paga como Plus, Pro o Team. La diferencia está en los límites de uso. Quienes cuentan con planes pagos tienen acceso ilimitado a la versión avanzada GPT-5 Pro, mientras que los usuarios gratuitos deben adaptarse a ciertas restricciones en volumen de consultas.

En cualquier caso, la posibilidad de conectar ChatGPT con Gmail democratiza el acceso a la automatización y permite que cada persona pueda experimentar con las nuevas funciones de OpenAI sin barreras de entrada.

