JP Morgan se torna optimista con Argentina y la economía de Milei

El ejecutivo proyecta que, de sostenerse este sendero, habrá “oportunidades súper atractivas para Asset Management y para nuestros ETF en Argentina ”.

Un mercado en expansión

La gestora administra hoy cerca de US$300.000 millones en ETF a nivel internacional y en América Latina maneja unos US$15.000 millones, principalmente de fondos de pensiones y aseguradoras. La nueva etapa de crecimiento se concentra en el segmento minorista, donde los ETF aparecen como el vehículo para democratizar las inversiones.

El fenómeno no es exclusivo de la región. El número de cuentas comitentes en mercados como México pasó de 300.000 en 2019 a más de 15 millones en 2025, lo que evidencia un proceso de masificación financiera que, según Brito, podría replicarse en la Argentina si se logra mayor estabilidad.

Futuros ETF: Con obstáculos locales y necesidad de cambios

El directivo advirtió que el marco regulatorio argentino sigue siendo uno de los principales frenos. No se trata solo de emitir ETF desde plazas internacionales como Estados Unidos o Europa, sino también de habilitar instrumentos locales que fomenten la liquidez.

Además, subrayó que la educación financiera es un desafío estructural. Con un horizonte de largo plazo, los ETF pueden canalizar ahorros hacia sectores estratégicos como infraestructura, tecnología y consumo masivo, pero para eso es imprescindible remover trabas que desalientan la salida a bolsa de compañías locales.

“Necesitamos mejorar el marco regulatorio para que esas empresas que hoy son privadas puedan hacerse públicas de forma mucho más fácil”, ejemplificó, citando el caso de Nubank (NU), que debió listar en Nueva York en lugar de hacerlo en Brasil.

En qué invierten los latinoamericanos

Los inversores de la región muestran un apetito creciente por estrategias temáticas, sobre todo en fondos de equity premium income y en acciones japonesas. Entre los más populares aparece el JEPI, un ETF activo de JP Morgan que combina papeles del S&P 500 con baja volatilidad y derivados para generar ingresos adicionales. El fondo reparte dividendos mensuales con rendimientos estimados de entre 7% y 9% anual en dólares.

Japón atrajo flujos por mejoras en su gobernanza corporativa y el potencial de empresas infravaloradas que empiezan a presentar planes de crecimiento. India, por su parte, también captó la atención de los fondos latinoamericanos. JP Morgan respondió a esa demanda con el lanzamiento del ETF JRIN, que ofrece exposición activa a acciones indias con retornos atractivos.

