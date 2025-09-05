urgente24
GOLAZO24 Alejandro Domínguez > Conmebol > Independiente

OPINIÓN

Argentinos se enojan con Alejandro Domínguez y Conmebol

El escandaloso fallo de Conmebol (Alejandro Domínguez) sobre el partido de Independiente-U de Chile, desnuda a un organismo en decadencia, como su presidente.

05 de septiembre de 2025 - 18:56
Alejandro Domínguez y Conmebol dictaron un terrible fallo sobre Independiente-U de Chile.

Alejandro Domínguez y Conmebol dictaron un terrible fallo sobre Independiente-U de Chile.

Independiente
Los hechos de violencia que le costaron la eliminación a Independiente injustamente. Alejandro Domínguez y Conmebol patéticos.

Los hechos de violencia que le costaron la eliminación a Independiente injustamente. Alejandro Domínguez y Conmebol patéticos.

Seguir leyendo

Luego de esta barbaridad de resolución me parece muy bien lo que hizo Independiente con la carta que le escribió a Alejandro Domínguez, donde le pidió que mientras él sea presidente se saquen todos los elementos que hagan referencia a la institución, y además le pidió que le devuelvan al club todo lo que fue prestado para dicho museo.

Esa carta es una aclaración de que Independiente no va a aceptar ser parte de esta mafia que maneja Domínguez, y además lo separa del resto, teniendo otra postura y declarándole la guerra a Conmebol, más allá de que vaya a apelar, pero además de apelar Independiente debe llegar al TAS.

Pero también hay que decir otras cosas, a Independiente lo dejaron solo, ni un político, ni un dirigente o jugador de otro club, salieron a decir nada, todos quedaron en silencio, mientras que en Chile habló desde su presidente Boric, hasta dirigentes de otras instituciones. O sea, se enfilaron detrás de la U de Chile, algo que acá no sucedió. Solo Verón salió a respaldarlo al rojo.

De todas formas, no es la primera vez que Conmebol falla en contra de un club argentino, pero si es la primera vez que un club que inició hechos de violencia que podrían haber dejado muertos (revolaban inodoros desde las segunda a la primera bandeja) pasa de fase, o sea, lo económico y otras sanciones se puede discutir, pero lo deportivo no se negocia, es indiscutible, ambos clubes deben ser eliminados, es gravísimo lo que hicieron los hinchas chilenos.

Pero bueno, esta es la Conmebol de Alejandro Domínguez y si los dirigentes de AFA y de los otros clubes grandes, que tienen más peso, no salen a respaldar al rojo (ya que no están exentos de que les suceda a ellos) entonces la Conmebol seguirá haciendo estas paparruchadas.

+ de Golazo24

¿Kylian Mbappé no se animó a la revancha con la Argentina de Messi?

Eliminatorias UEFA: Italia, al igual que Noruega, en contra de Israel

Friedrich Merz, canciller alemán, en contra de las SAD

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES