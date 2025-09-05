Conmebol y Alejandro Domínguez tuvieron un histórico, polémico y patético fallo sobre el partido de Independiente y Universidad de Chile, en el mismo decidió que el equipo argentino sea eliminado y el chileno pase a cuartos de final. Algo increíble ya que los hinchas chilenos comenzaron con los actos de violencia.
Argentinos se enojan con Alejandro Domínguez y Conmebol
El escandaloso fallo de Conmebol (Alejandro Domínguez) sobre el partido de Independiente-U de Chile, desnuda a un organismo en decadencia, como su presidente.
Domínguez y Conmebol cada vez más decadentes
La decisión tomada por Conmebol de dejar afuera a Independiente y clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana no solo es increíble, patético, nefasto o como usted quiera llamarlo, además es peligrosísimo el antecedente que de sentado.
Con esta resolución, donde se lo castiga a Independiente por ser local pero no a la U de Chile por iniciar los disturbios, nos dice que cualquier hinchada visitante puede desatar el caos en otro país total el responsable es el local, y yo paso de fase. O sea, lo escribo y no puedo creer que decidió Conmebol.
Luego de esta barbaridad de resolución me parece muy bien lo que hizo Independiente con la carta que le escribió a Alejandro Domínguez, donde le pidió que mientras él sea presidente se saquen todos los elementos que hagan referencia a la institución, y además le pidió que le devuelvan al club todo lo que fue prestado para dicho museo.
Esa carta es una aclaración de que Independiente no va a aceptar ser parte de esta mafia que maneja Domínguez, y además lo separa del resto, teniendo otra postura y declarándole la guerra a Conmebol, más allá de que vaya a apelar, pero además de apelar Independiente debe llegar al TAS.
Pero también hay que decir otras cosas, a Independiente lo dejaron solo, ni un político, ni un dirigente o jugador de otro club, salieron a decir nada, todos quedaron en silencio, mientras que en Chile habló desde su presidente Boric, hasta dirigentes de otras instituciones. O sea, se enfilaron detrás de la U de Chile, algo que acá no sucedió. Solo Verón salió a respaldarlo al rojo.
De todas formas, no es la primera vez que Conmebol falla en contra de un club argentino, pero si es la primera vez que un club que inició hechos de violencia que podrían haber dejado muertos (revolaban inodoros desde las segunda a la primera bandeja) pasa de fase, o sea, lo económico y otras sanciones se puede discutir, pero lo deportivo no se negocia, es indiscutible, ambos clubes deben ser eliminados, es gravísimo lo que hicieron los hinchas chilenos.
Pero bueno, esta es la Conmebol de Alejandro Domínguez y si los dirigentes de AFA y de los otros clubes grandes, que tienen más peso, no salen a respaldar al rojo (ya que no están exentos de que les suceda a ellos) entonces la Conmebol seguirá haciendo estas paparruchadas.
