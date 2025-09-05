Argentinos se enojan con Alejandro Domínguez y Conmebol

Esa carta es una aclaración de que Independiente no va a aceptar ser parte de esta mafia que maneja Domínguez, y además lo separa del resto, teniendo otra postura y declarándole la guerra a Conmebol, más allá de que vaya a apelar, pero además de apelar Independiente debe llegar al TAS.

Pero también hay que decir otras cosas, a Independiente lo dejaron solo, ni un político, ni un dirigente o jugador de otro club, salieron a decir nada, todos quedaron en silencio, mientras que en Chile habló desde su presidente Boric, hasta dirigentes de otras instituciones. O sea, se enfilaron detrás de la U de Chile, algo que acá no sucedió. Solo Verón salió a respaldarlo al rojo.

De todas formas, no es la primera vez que Conmebol falla en contra de un club argentino, pero si es la primera vez que un club que inició hechos de violencia que podrían haber dejado muertos (revolaban inodoros desde las segunda a la primera bandeja) pasa de fase, o sea, lo económico y otras sanciones se puede discutir, pero lo deportivo no se negocia, es indiscutible, ambos clubes deben ser eliminados, es gravísimo lo que hicieron los hinchas chilenos.

Pero bueno, esta es la Conmebol de Alejandro Domínguez y si los dirigentes de AFA y de los otros clubes grandes, que tienen más peso, no salen a respaldar al rojo (ya que no están exentos de que les suceda a ellos) entonces la Conmebol seguirá haciendo estas paparruchadas.

