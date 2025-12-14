Ataque antisemita en Hanukkah en Australia: "50 disparos en 5 minutos"

Finalmente, el segundo fue arrestado en el sitio, y su compañero, abatido. Un testigo identificado como Vlad detalló al mismo medio haber escuchado "más de 50 tiros" en un lapso de cinco minutos, describiendo "decenas de cuerpos" a su alrededor.

Sidney_Atentado_AFP Hanukkah sangrienta: Una mujer sostiene a un niño en una manta después de un atentado antisemita en Bondi Beach, Sydney, Australia, el 14/12/2025. FOTO: DAVID GRAY / AFP

Antisemitismo: reacciones internacionales

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las "escenas impactantes y angustiosas" y convocó de urgencia a su gabinete de seguridad. Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente el suceso con la festividad de Hanukkah, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas" en Bondi Beach.

Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, criticó al Gobierno australiano, vinculando el ataque con su decisión de reconocer al Estado palestino y acusando que "las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados".

La noticia está en desarrollo.

