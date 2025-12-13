Buscaban terminar con "la Casta" y "los Mandriles" pero se los conoció por sus "Karineadas"

milei dolar.jpeg Javier Milei y el dólar

Domar: ganar la discusión pública a un rival político.

Fenómeno barrial: hace referencia a la supuesta influencia global de Javier Milei. Fue creada la expresión por Ricardo López Murphy.

Gatos/gradualistas: se refiere a las políticas del ex presidente Mauricio Macri quien se quedó a medio camino entre el statu quo y los grandes cambios.

Gorila: se utiliza para estigmatizar a los opositores al peronismo. Pertenecen a una especie menor a la humana.

Grieta: profundidad que se abre entre pensamientos antagónicos.

Karinear: se refiere a la comisión del 3% que cobrarían funcionarios públicos con el fin de activar movimientos ilegales con las arcas del Estado.

Kukas: militantes y simpatizantes del kirchnerismo.

Lágrimas de zurdo: son la derramadas por los opositores ante las acciones de Javier Milei.

Libertarios: detestan al Estado y buscarían su destrucción pero la mayoría de sus militantes cobran sueldo de la administración pública.

Mandriles:

palabra utilizada por Milei para referirse a sus opositores. Representa a una persona que quedó con la cola al aire, como símbolo de desprotección.

elemento para hacer recortes gruesos o groseros, sin contemplar demasiado las consecuencias.

Ñoquis: empleados estatales que no cumplen tarea relevante en la administración pública pero se presentan a cobrar los días 29 de cada mes.

Operar: accionar sobre un rival para menoscabarlo de manera intencional.

Panqueques (Borocotós): dícese de los dirigentes políticos que suelen cambiar de partido político con frecuencia.

Periodistas en sobrados: se trata de profesionales del Cuarto Poder que han perdido supuestamente toda objetividad a cambio de dinero.

Pingüino:

"se refiere al ex presidente Néstor Kirchner, nacido y criado en la Patagonia Austral.

Puntero: referente barrial con poder territorial. Puede jugar con distintos partidos políticos ya que su ideología suele ser cambiante.

Sábana: sistema de votación donde en una misma boleta figuran varias categorías electorales.

Sojización: economía de monocultivo que tiene a esa oleginosa como principal fuente de ingreso.

Soy el león: el presidente adjudica para sí mismo la figura del Rey de la Selva.

TMAP: Sigla que significa “Todo Marcha Acorde al Plan”

Veletas: políticos y periodistas que cambian de parecer como los objetos livianos movidos por el viento suave.

Woke: persona o determinada política progresista.