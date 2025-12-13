Hagamos un breve repaso por los términos creados por la política argentina en las últimas décadas: se trata de palabras que tienen por lo general una connotación negativa hacia los propios adversarios a los que se suele tildar de casta:
PALABRAS Y POLÍTICA EN ARGENTINA
Buscaban terminar con "la Casta" y "los Mandriles" pero se los conoció por sus "Karineadas"
“Radicales” que son conservadores. “Liberales” que son de derecha. "Anti castas" que al final "karinean". Todo ocurre en el glosario local de términos políticos
Casta: la palabra designa al conjunto de los dirigentes políticos de los partidos gobernantes y opositores de los últimos años en el país. Se manejarían de acuerdo a sus propios intereses. Se desvinculan de las necesidades del resto de la gente.
Choriplaneros: forma despectiva de llamar a los militantes que supuestamente se movilizan políticamente impulsados porque les regalan comida.
Destituyente: actitud de la oposición, la dirigencia económica o la prensa para intentar desestabilizar a una determinada administración.
Dolarizar: cambiar de signo monetario y adoptar a la divisa estadounidense como la moneda de curso legal.
Domar: ganar la discusión pública a un rival político.
Fenómeno barrial: hace referencia a la supuesta influencia global de Javier Milei. Fue creada la expresión por Ricardo López Murphy.
Gatos/gradualistas: se refiere a las políticas del ex presidente Mauricio Macri quien se quedó a medio camino entre el statu quo y los grandes cambios.
Gorila: se utiliza para estigmatizar a los opositores al peronismo. Pertenecen a una especie menor a la humana.
Grieta: profundidad que se abre entre pensamientos antagónicos.
Kukas: militantes y simpatizantes del kirchnerismo.
Lágrimas de zurdo: son la derramadas por los opositores ante las acciones de Javier Milei.
Libertarios: detestan al Estado y buscarían su destrucción pero la mayoría de sus militantes cobran sueldo de la administración pública.
Mandriles:
palabra utilizada por Milei para referirse a sus opositores. Representa a una persona que quedó con la cola al aire, como símbolo de desprotección.
Motosierra:
elemento para hacer recortes gruesos o groseros, sin contemplar demasiado las consecuencias.
Ñoquis: empleados estatales que no cumplen tarea relevante en la administración pública pero se presentan a cobrar los días 29 de cada mes.
Operar: accionar sobre un rival para menoscabarlo de manera intencional.
Panqueques (Borocotós): dícese de los dirigentes políticos que suelen cambiar de partido político con frecuencia.
Periodistas en sobrados: se trata de profesionales del Cuarto Poder que han perdido supuestamente toda objetividad a cambio de dinero.
Pingüino:
"se refiere al ex presidente Néstor Kirchner, nacido y criado en la Patagonia Austral.
Puntero: referente barrial con poder territorial. Puede jugar con distintos partidos políticos ya que su ideología suele ser cambiante.
Sábana: sistema de votación donde en una misma boleta figuran varias categorías electorales.
Sojización: economía de monocultivo que tiene a esa oleginosa como principal fuente de ingreso.
Soy el león: el presidente adjudica para sí mismo la figura del Rey de la Selva.
TMAP: Sigla que significa “Todo Marcha Acorde al Plan”
Veletas: políticos y periodistas que cambian de parecer como los objetos livianos movidos por el viento suave.
Woke: persona o determinada política progresista.