Alerta Amarilla en varias provincias y lluvia sobre CABA y PBA

image Proyección de las corrientes de tormentas en PBA y CABA

Tormentas

Algunas provincias sufrirán por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

En algunos sectores podrán superar los 100 kilómetros por hora, principalmente en el sur del país. La precipitación acumulada, se estima, será entre 30 y 70 milímetros, que podrán ser superados en lugares puntuales.

Aumento de alertas (domingo)

Las alertas aumentarán en el centro y norte del país este domingo. El SMN emitió una alerta amarilla que abarca a toda de la ciudad de Buenos Aires y todo el norte de la provincia. Continúa en el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Una alerta naranja se emitió para el norte de Córdoba, el centro de San Luis, el sureste de La Rioja y el sur de Catamarca y Santiago del Estero. Esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

mapa-de-alertas-para-este-sabado-13-de-SPSWHFM3DVEERNOF7LQMHIRJAE Modelo del Servicio Meteorológico Nacional

AMBA (SMN)

Las temperaturas descenderán levemente debido a las tormentas y vientos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C para este domingo, con mínimas de 19°C y máximas de 24°C. Las tormentas aisladas estarán desde temprano y persistirán hasta la noche.

En tanto, en el conurbano bonaerense habrá temperaturas muy similares, con una máxima de 23°C y una mínima de 17°C, también con tormentas aisladas.

