CLIMA HOY
Alerta Amarilla en varias provincias y lluvia sobre CABA y PBA
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de fuertes precipitaciones y ráfagas que serán más fuertes el domingo (14/12) en el centro del país
Las altas temperaturas y la humedad que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos días continuarán para el fin de semana. El organismo advirtió que vendrán “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Este sábado las principales provincias afectadas son San Luis y Santa Cruz en su totalidad, el oeste de Córdoba, el este de Mendoza, el sur de La Rioja y el norte de Chubut.
En tanto, los partidos bonaerenses afectados serán
Navarro, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Las Flores, General Alvear, Cañuelas, San Vicente, Monte, Brandsen, General Paz, General Belgrano, Pila, Lezama, Chascomús, Magdalena, Punta Indio, Castelli, Dolores, Tordillo y General Lavalle.
Tormentas
Algunas provincias sufrirán por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.
En algunos sectores podrán superar los 100 kilómetros por hora, principalmente en el sur del país. La precipitación acumulada, se estima, será entre 30 y 70 milímetros, que podrán ser superados en lugares puntuales.
Aumento de alertas (domingo)
Las alertas aumentarán en el centro y norte del país este domingo. El SMN emitió una alerta amarilla que abarca a toda de la ciudad de Buenos Aires y todo el norte de la provincia. Continúa en el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.
Una alerta naranja se emitió para el norte de Córdoba, el centro de San Luis, el sureste de La Rioja y el sur de Catamarca y Santiago del Estero. Esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
AMBA (SMN)
Las temperaturas descenderán levemente debido a las tormentas y vientos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C para este domingo, con mínimas de 19°C y máximas de 24°C. Las tormentas aisladas estarán desde temprano y persistirán hasta la noche.
En tanto, en el conurbano bonaerense habrá temperaturas muy similares, con una máxima de 23°C y una mínima de 17°C, también con tormentas aisladas.
