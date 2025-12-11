Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental

Previo a conocer su sentencia, Kwon se dirigió a las víctimas y ofreció disculpas públicas. Rompió en llanto al agradecer a excolaboradores de Terra que asistieron a la audiencia, asegurando que esperaba que su caída funcionara como advertencia para otros fundadores del sector. Su abogado, Sean Hecker, sostuvo que el arrepentimiento de su cliente era “genuino” y que continuará colaborando para reparar el daño causado.

La acusación en su contra describió un entramado que, según el gobierno, se construyó sobre promesas falsas y maniobras engañosas. Entre los testimonios presentados al tribunal apareció el de una mujer de 58 años que afirmó haber invertido US$ 81.000 en Luna, perdiendo prácticamente todo y quedando en situación de calle en Tiflis, Georgia, según publicó Financial Times.

Los fiscales aseguraron que algunas víctimas incluso se quitaron la vida tras las devastadoras pérdidas económicas.

La caída de TerraUSD

La caída de TerraUSD y Luna en mayo de 2022 tuvo efectos sísmicos en el mercado, desencadenando una cadena de colapsos que culminó meses después con la implosión del exchange FTX y el llamado “invierno cripto”.

Desde entonces, pese a cierta recuperación impulsada por el entorno macroeconómico de Estados Unidos, persisten temores de una nueva recesión en el sector.

Kwon había huido de Singapur tras la orden de arresto emitida por Corea del Sur en 2022. Luego viajó en un avión privado a Serbia y posteriormente a Montenegro, donde fue detenido por intentar usar un pasaporte falso. Permaneció casi dos años en aislamiento antes de ser extraditado a Estados Unidos en diciembre pasado.

El caso fue especialmente contundente al revelar cómo Kwon ocultó una crisis interna de Terra en 2021, asistido por una firma comercial externa. De haberse conocido, estos hechos habrían alertado tempranamente sobre las fallas estructurales que anticipaban el colapso del proyecto.

A pesar del arrepentimiento expresado por Kwon, el juez remarcó que la magnitud del daño justificaba una condena ejemplar. Su caída deja un precedente que podría redefinir la forma en que los reguladores abordan la conducta de los líderes del sector cripto en los próximos años.

