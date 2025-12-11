Ayer, 11/12, el gobierno emitió el Bonar 2029, mediante el que consiguió US$ 910 millones a una tasa de 9,26% anual. Se estima que ese dinero se utilice para pagar parte de los vencimientos de deuda por US$4.200 millones que hay en enero. Pero como se esperaba, los números de Luis Caputo no cierran.
Toto almacenero: Luis Caputo cierra el año con la calculadora en la mano
Luis Caputo vivió hoy la última licitación del Tesoro 2025. Lejos del alivio, a Toto no le cierran los números y busca cómo pagar deuda mientras tacha los días.
Para poder pagar en enero, al monto obtenido por el Bonar 2029 (US$ 910 millones, porque se colocaron por debajo de la par con un valor nominal de US$ 1.000 millones) hay que sumarle las compras que está realizando el Tesoro en el mercado cambiario. Según Bloomberg Línea, hasta el 5/12, el Tesoro tenía US$ 210 millones. Ayer habría comprado US$50 millones más y hoy otros US$ 220 millones. Esto suma alrededor de US$ 480 millones, aunque se basa en estimaciones y diferentes consultoras plantean una tenencia de entre US$ 460 millones y US$ 575 millones.
Tomando los US$ 480 millones que habría en el Tesoro, si se agregan los US$910 del Bonar 2029, da US$ 1390 millones; número bastante lejano a los US$ 4200 que se debe encarar.
Repo de Luis Caputo
Se estima que Luis Caputo negociará un REPO, tal como lo expresó a inicios de mes para poder cubrir el resto de los vencimientos de enero. Serían menos de US$ 3.000 millones de acuerdo con las estimaciones mencionadas más arriba, monto que podría achicarse con el pasar de los días si el Tesoro sigue comprando divisas.
Licitacion
Ya pasando a la deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas del ministerio de economía anunció los resultados de la ultima licitación del año, que tuvo lugar hoy 11/12. Con un rollover del 102%, se recibieron ofertas por un total de $ 23,37 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 21,27 billones. Las tasas estuvieron en la línea de la inflación anual.
Instrumentos y tasas de corte
Lecap/Boncap
17/4/26 (S17A6) $2,72 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.
29/5/26 (S29Y6) $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA.
30/11/26 (S30N6) $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA.
31/5/27 (T31Y7) $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.
CER
29/05/26 (X29Y6) – $1,14 billones a 6,33% TIREA
30/11/26 (X30N6) - $3,14 billones a 7,28% TIREA
31/05/27 (TZXY7) – $2,81 billones a 8,14% TIREA
30/06/28 (TZX28) – $3,61 billones a 8,88% TIREA
Tamar
31/08/26 (M31G6) $2,54 billones con un margen de 4,43%.
Dólar linked
30/4/26 (D30A6) – $0,05 billones a 2,72%.
El ministerio de economía publicó en sus redes sociales:
Relaciona este rollover a la confianza de los inversores:
