Toto almacenero: Luis Caputo cierra el año con la calculadora en la mano

Luis Caputo vivió hoy la última licitación del Tesoro 2025. Lejos del alivio, a Toto no le cierran los números y busca cómo pagar deuda mientras tacha los días.

11 de diciembre de 2025 - 21:24
Los números de Luis Caputo, entre&nbsp; la deuda en dólares y la licitación de hoy.

Ayer, 11/12, el gobierno emitió el Bonar 2029, mediante el que consiguió US$ 910 millones a una tasa de 9,26% anual. Se estima que ese dinero se utilice para pagar parte de los vencimientos de deuda por US$4.200 millones que hay en enero. Pero como se esperaba, los números de Luis Caputo no cierran.

Para poder pagar en enero, al monto obtenido por el Bonar 2029 (US$ 910 millones, porque se colocaron por debajo de la par con un valor nominal de US$ 1.000 millones) hay que sumarle las compras que está realizando el Tesoro en el mercado cambiario. Según Bloomberg Línea, hasta el 5/12, el Tesoro tenía US$ 210 millones. Ayer habría comprado US$50 millones más y hoy otros US$ 220 millones. Esto suma alrededor de US$ 480 millones, aunque se basa en estimaciones y diferentes consultoras plantean una tenencia de entre US$ 460 millones y US$ 575 millones.

Tomando los US$ 480 millones que habría en el Tesoro, si se agregan los US$910 del Bonar 2029, da US$ 1390 millones; número bastante lejano a los US$ 4200 que se debe encarar.

Repo de Luis Caputo

Se estima que Luis Caputo negociará un REPO, tal como lo expresó a inicios de mes para poder cubrir el resto de los vencimientos de enero. Serían menos de US$ 3.000 millones de acuerdo con las estimaciones mencionadas más arriba, monto que podría achicarse con el pasar de los días si el Tesoro sigue comprando divisas.

Licitacion

Ya pasando a la deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas del ministerio de economía anunció los resultados de la ultima licitación del año, que tuvo lugar hoy 11/12. Con un rollover del 102%, se recibieron ofertas por un total de $ 23,37 billones, y se adjudicó un total de valor efectivo $ 21,27 billones. Las tasas estuvieron en la línea de la inflación anual.

Instrumentos y tasas de corte

Lecap/Boncap

17/4/26 (S17A6) $2,72 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

29/5/26 (S29Y6) $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA.

30/11/26 (S30N6) $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA.

31/5/27 (T31Y7) $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

CER

29/05/26 (X29Y6) – $1,14 billones a 6,33% TIREA

30/11/26 (X30N6) - $3,14 billones a 7,28% TIREA

31/05/27 (TZXY7) – $2,81 billones a 8,14% TIREA

30/06/28 (TZX28) – $3,61 billones a 8,88% TIREA

Tamar

31/08/26 (M31G6) $2,54 billones con un margen de 4,43%.

Dólar linked

30/4/26 (D30A6) – $0,05 billones a 2,72%.

El ministerio de economía publicó en sus redes sociales:

El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos. El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos.

Relaciona este rollover a la confianza de los inversores:

El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica. El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica.

