Toto almacenero: Luis Caputo cierra el año con la calculadora en la mano

Instrumentos y tasas de corte

Lecap/Boncap

17/4/26 (S17A6) $2,72 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

29/5/26 (S29Y6) $2,49 billones a 2,32% TEM, 31,62% TIREA.

30/11/26 (S30N6) $1,40 billones a 2,30% TEM, 31,37% TIREA.

31/5/27 (T31Y7) $1,35 billones a 2,40% TEM, 32,92% TIREA.

CER

29/05/26 (X29Y6) – $1,14 billones a 6,33% TIREA

30/11/26 (X30N6) - $3,14 billones a 7,28% TIREA

31/05/27 (TZXY7) – $2,81 billones a 8,14% TIREA

30/06/28 (TZX28) – $3,61 billones a 8,88% TIREA

Tamar

31/08/26 (M31G6) $2,54 billones con un margen de 4,43%.

Dólar linked

30/4/26 (D30A6) – $0,05 billones a 2,72%.

El ministerio de economía publicó en sus redes sociales:

El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos. El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos.

Relaciona este rollover a la confianza de los inversores:

El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica. El resultado es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica.

Más noticias en Urgente24

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?

Javier Milei se concentra en las reformas sin perder de vista al INDEC

Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036