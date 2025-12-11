Segundo viaje/fiasco de Milei en 2025; cuidado con dólares "viejos"; canales de noticias caen 40%

RESUMEN AUDIOVISUAL 11/12
Una nueva "cumbre del desencuentro" para Milei en 2025; cuidado con dólares "viejos" y los "cara chica"; los canales de noticias caen 40% por el caso AFA/Tapia
El Presidente ya había hecho una costosa movida en abril para ver a Donald Trump en Mar-a-Lago, pero perdió la paciencia y regresó antes.
2-Alerta en Argentina: rechazan billetes de dólares
Cada vez más bancos y comercios están rechazando ejemplares norteamericanos dañados o muy antiguos.
Roturas, manchas, quemaduras, cinta adhesiva o los famosos “cara chica” pueden hacer que valgan menos… o directamente nada.
3-¿Para qué existe la cancillería de Argentina?
La mayoría de los canales informativos nacionales ignoró que el viaje del presidente Milei a Oslo terminó siendo en vano.
El primer mandatario no tenía ninguna actividad determinante en Argentina que justificara un regreso urgente.
Mientras tanto, otros mandatarios latinoamericanos permanecieron en Oslo para saludar a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz
4-La audiencia de 5 canales de noticias cayó un 40%
Ocurrió en pleno time de la tarde. Mientras C5N lideraba con apenas 1.9 puntos , el resto peleaba por décimas. Ninguna señal atrapó los 2 puntos.
El monotema Tapia–Toviggino saturó la pantalla, pero detrás hay algo más: pérdida de derechos , tensiones con la AFA y apuestas informativas ultra oficialistas.