Segundo viaje/fiasco de Milei en 2025; cuidado con dólares "viejos"; canales de noticias caen 40%

El BCRA propone canjearlos depositándolos en el banco, pero no todas las entidades lo aceptan. Revisá tus billetes antes de operar: podrías perder plata sin darte cuenta. El BCRA propone canjearlos depositándolos en el banco, pero no todas las entidades lo aceptan. Revisá tus billetes antes de operar: podrías perder plata sin darte cuenta.

Embed - Alerta dólar: por qué pueden rechazarte billetes en Argentina

3-¿Para qué existe la cancillería de Argentina?

La mayoría de los canales informativos nacionales ignoró que el viaje del presidente Milei a Oslo terminó siendo en vano.

El primer mandatario no tenía ninguna actividad determinante en Argentina que justificara un regreso urgente.

Mientras tanto, otros mandatarios latinoamericanos permanecieron en Oslo para saludar a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

Embed - Silencio en la TV: el viaje fallido de Milei que casi nadie mostró

4-La audiencia de 5 canales de noticias cayó un 40%

Ocurrió en pleno time de la tarde. Mientras C5N lideraba con apenas 1.9 puntos , el resto peleaba por décimas. Ninguna señal atrapó los 2 puntos.

El monotema Tapia–Toviggino saturó la pantalla, pero detrás hay algo más: pérdida de derechos , tensiones con la AFA y apuestas informativas ultra oficialistas.