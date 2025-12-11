urgente24
ACTUALIDAD Milei > 2025 > Noticias

RESUMEN AUDIOVISUAL 11/12

Segundo viaje/fiasco de Milei en 2025; cuidado con dólares "viejos"; canales de noticias caen 40%

Una nueva "cumbre del desencuentro" para Milei en 2025; cuidado con dólares "viejos" y los "cara chica"; los canales de noticias caen 40% por el caso AFA/Tapia

11 de diciembre de 2025 - 18:39
Cuidado con los dólares viejos

Cuidado con los dólares viejos

1-Una vez más, Javier Milei viajó en vano

El Jefe de Estado de Argentina movilizó una nave presidencial para viajar al hemisferio norte pero se quedó con las manos vacías.

El Presidente ya había hecho una costosa movida en abril para ver a Donald Trump en Mar-a-Lago, pero perdió la paciencia y regresó antes.

Ahora repitió la historia en Noruega, tras gastar más de un cuarto de millón de dólares en un viaje de 17 horas, volviendo a Buenos Aires sin saludar ni sacarse una foto con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Ahora repitió la historia en Noruega, tras gastar más de un cuarto de millón de dólares en un viaje de 17 horas, volviendo a Buenos Aires sin saludar ni sacarse una foto con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

Seguir leyendo

Embed - Otro viaje frustrado: Milei y una nueva travesía presidencial sin resultados

2-Alerta en Argentina: rechazan billetes de dólares

Cada vez más bancos y comercios están rechazando ejemplares norteamericanos dañados o muy antiguos.

Roturas, manchas, quemaduras, cinta adhesiva o los famosos “cara chica” pueden hacer que valgan menos… o directamente nada.

El BCRA propone canjearlos depositándolos en el banco, pero no todas las entidades lo aceptan. Revisá tus billetes antes de operar: podrías perder plata sin darte cuenta. El BCRA propone canjearlos depositándolos en el banco, pero no todas las entidades lo aceptan. Revisá tus billetes antes de operar: podrías perder plata sin darte cuenta.

Embed - Alerta dólar: por qué pueden rechazarte billetes en Argentina

3-¿Para qué existe la cancillería de Argentina?

La mayoría de los canales informativos nacionales ignoró que el viaje del presidente Milei a Oslo terminó siendo en vano.

El primer mandatario no tenía ninguna actividad determinante en Argentina que justificara un regreso urgente.

Mientras tanto, otros mandatarios latinoamericanos permanecieron en Oslo para saludar a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz

Embed - Silencio en la TV: el viaje fallido de Milei que casi nadie mostró

4-La audiencia de 5 canales de noticias cayó un 40%

Ocurrió en pleno time de la tarde. Mientras C5N lideraba con apenas 1.9 puntos , el resto peleaba por décimas. Ninguna señal atrapó los 2 puntos.

El monotema Tapia–Toviggino saturó la pantalla, pero detrás hay algo más: pérdida de derechos , tensiones con la AFA y apuestas informativas ultra oficialistas.

Embed - Rating en caída: qué pasó con los canales de noticias

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES