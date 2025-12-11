Rosario Central: Ariel Holan no renovará y deja al "Canalla" sin DT

Ariel Holan sin trabajo mientras Zielinski trata de remarla con su Independiente. Ariel Holan sin trabajo mientras Zielinski trata de remarla con su Independiente.

Ante este panorama Ariel Holan entendió que no tendría un equipo competitivo para los objetivos que deseaba para el 2026, entonces decidió no renovar el contrato que lo une a Rosario Central hasta el 31 de diciembre de 2025.

De esta forma y con 42 partidos al frente de equipo, con 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas, Ariel Holan deja a Rosario Central, y con un título (inventado por AFA) de campeón de liga 2025. Ahora comenzará el desfile de nombres, donde seguramente Ángel Di María tendrá fuerte peso.

