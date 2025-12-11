urgente24
Rosario Central: Ariel Holan no renovará y deja al "Canalla" sin DT

Terrible bomba la que acaba de anunciar Rosario Central, Ariel Holan dejará de ser el DT a partir del 1 de enero de 2026. “El Campeón” busca entrenador.

11 de diciembre de 2025 - 16:45
Ariel Holan no renueva con Rosario Central y deja el club.

&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a tendr&aacute; a un nuevo entrenador tras la salida de Ariel Holan.

Esto genera un dolor de cabeza para el club ya que el entrenador tenía una idea de juego y un equipo conformado que venían funcionando, pero la diferencia de ideas de cara al futuro fue el detonante de la salida del ex DT de Independiente. No se trató de un tema económico

Las razones de la salida de Ariel Holan de Rosario Central

Rosario Central sorprendió al publicar el siguiente mensaje en las primeras horas de la tarde de este jueves, donde anunciaba la salida de su DT, y tiraba la primera bomba de fin de año.

“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”

Las razones de su no renovación no son económicas, según pudo saber Golazo24 se trataría de una gran diferencia en el proyecto deportivo entre ambas partes. Mientras el todavía DT de Central (tiene contrato hasta el 31 de diciembre) quería una limpieza de equipo sacando nombres de peso, pero de avanzada edad, reemplazándolos por refuerzos, la dirigencia no quería hacer grandes movimientos económicos.

Ariel Holan sin trabajo mientras Zielinski trata de remarla con su Independiente.
Ante este panorama Ariel Holan entendió que no tendría un equipo competitivo para los objetivos que deseaba para el 2026, entonces decidió no renovar el contrato que lo une a Rosario Central hasta el 31 de diciembre de 2025.

De esta forma y con 42 partidos al frente de equipo, con 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas, Ariel Holan deja a Rosario Central, y con un título (inventado por AFA) de campeón de liga 2025. Ahora comenzará el desfile de nombres, donde seguramente Ángel Di María tendrá fuerte peso.

