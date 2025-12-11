Es la bomba de fin de año, uno de los mejores equipos del 2025, Rosario Central, acaba de anunciar que no llegó a un acuerdo con Ariel Holan para renovar su contrato como DT del primer equipo. El mismo vence este 31 de diciembre y debido a eso el “Canalla” se verá obligado a salir a buscar DT.
Rosario Central: Ariel Holan no renovará y deja al "Canalla" sin DT
Terrible bomba la que acaba de anunciar Rosario Central, Ariel Holan dejará de ser el DT a partir del 1 de enero de 2026. “El Campeón” busca entrenador.
Esto genera un dolor de cabeza para el club ya que el entrenador tenía una idea de juego y un equipo conformado que venían funcionando, pero la diferencia de ideas de cara al futuro fue el detonante de la salida del ex DT de Independiente. No se trató de un tema económico
Las razones de la salida de Ariel Holan de Rosario Central
Rosario Central sorprendió al publicar el siguiente mensaje en las primeras horas de la tarde de este jueves, donde anunciaba la salida de su DT, y tiraba la primera bomba de fin de año.
“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”
Las razones de su no renovación no son económicas, según pudo saber Golazo24 se trataría de una gran diferencia en el proyecto deportivo entre ambas partes. Mientras el todavía DT de Central (tiene contrato hasta el 31 de diciembre) quería una limpieza de equipo sacando nombres de peso, pero de avanzada edad, reemplazándolos por refuerzos, la dirigencia no quería hacer grandes movimientos económicos.
Ante este panorama Ariel Holan entendió que no tendría un equipo competitivo para los objetivos que deseaba para el 2026, entonces decidió no renovar el contrato que lo une a Rosario Central hasta el 31 de diciembre de 2025.
De esta forma y con 42 partidos al frente de equipo, con 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas, Ariel Holan deja a Rosario Central, y con un título (inventado por AFA) de campeón de liga 2025. Ahora comenzará el desfile de nombres, donde seguramente Ángel Di María tendrá fuerte peso.
