El título de Rosario Central tiene revolucionado al mundo del fútbol, y más allá también. El presidente argentino, Javier Milei, se metió en la controversial decisión de la AFA de coronar al Canalla con el nuevo título Campeón de Liga.
PÓLVORA PARA EL GOBIERNO
Javier Milei arremetió contra Rosario Central y la AFA por el polémico título
Javier Milei se hizo eco de algunas críticas contra la AFA de Chiqui Tapia, que coronó a Rosario Central con un campeonato que nunca existió... hasta hoy.
Enfrentado con la AFA, el mandatario nacional salió al cruce de un nuevo y escandaloso capítulo que involucra a la casa madre del fútbol argentino. Aunque a veces suele hacer declaraciones públicamente o redactar posteos propios en sus redes sociales, Javier Milei se hizo eco de otras opiniones.
Fiel a su estilo, el presidente retuiteó dos publicaciones en X que apuntaban contra la flamante designación de Rosario Central como campeón.
Este jueves, el equipo de Ariel Holan y Ángel Di María fue coronado con el título de "Campeón de Liga" por haber finalizado primero en la Tabla Anual. Un título que no existía hasta este jueves, y que nunca estuvo en juego mientras el Torneo Apertura o Torneo Clausura estaban en disputa.
Rosario Central cosechó 66 puntos a lo largo del año y por eso quedó líder de esa tabla, asegurándose también la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Es una tabla que no otorga campeonatos o títulos, pero que sí define el acceso a las copas del año siguiente y descensos.
Ahora, desde hoy, por "decisión unánime" del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (así lo informó la AFA), el Canalla es flamante campeón. Y su título cuenta como título oficial.
Los retuits de Javier Milei contra la coronación de Rosario Central
Javier Milei retuiteó dos posts en X al respecto. Uno es el de la diputada libertaria Juliana Santillán, uno de los eslabones en la lucha del Gobierno nacional contra la entidad de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino para permitir el ingreso de capitales extranjeros en el fútbol argentino.
"AFA vs. Principios de la Justicia Natural: La AFA, al inventar un campeonato y adjudicarlo retroactivamente (un título post mortem), ha violado el principio de la justicia natural y la prohibición de la retroactividad arbitraria que fue discutida por el Juez Samuel Chase en aquel fallo", escribió Santillán en un extenso tuit en el que argumentó con términos jurídicos por qué el accionar de la entidad de Viamonte está fuera de los márgenes normativos.
También dijo que "el poder discrecional" de la AFA, "parece operar fuera de los límites morales de la ley para satisfacer intereses de conveniencia coyuntural o histórica".
Milei también retuiteó un post del medio Derechazo, que levantó la tajante afirmación de Estudiantes de La Plata. "EXCELENTE PINCHA: Estudiantes desmintió que se haya votado darle un título a Rosario Central por ganar la Tabla Anual", publicó Derechazo.
En efecto, el club presidido por Juan Sebastián Verón, otro de los enemigos de AFA (con Pablo Toviggino como uno de sus bullies favoritos) fue la única institución que levantó la voz tras el título Canalla.
"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", publicó en su cuenta de X.
