Javier Milei arremetió contra Rosario Central y la AFA por el polémico título

Ahora, desde hoy, por "decisión unánime" del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (así lo informó la AFA), el Canalla es flamante campeón. Y su título cuenta como título oficial.

Los retuits de Javier Milei contra la coronación de Rosario Central

Javier Milei retuiteó dos posts en X al respecto. Uno es el de la diputada libertaria Juliana Santillán, uno de los eslabones en la lucha del Gobierno nacional contra la entidad de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino para permitir el ingreso de capitales extranjeros en el fútbol argentino.

"AFA vs. Principios de la Justicia Natural: La AFA, al inventar un campeonato y adjudicarlo retroactivamente (un título post mortem), ha violado el principio de la justicia natural y la prohibición de la retroactividad arbitraria que fue discutida por el Juez Samuel Chase en aquel fallo", escribió Santillán en un extenso tuit en el que argumentó con términos jurídicos por qué el accionar de la entidad de Viamonte está fuera de los márgenes normativos.

Captura de pantalla (298) Juliana Santillán, vía X

También dijo que "el poder discrecional" de la AFA, "parece operar fuera de los límites morales de la ley para satisfacer intereses de conveniencia coyuntural o histórica".

Milei también retuiteó un post del medio Derechazo, que levantó la tajante afirmación de Estudiantes de La Plata. "EXCELENTE PINCHA: Estudiantes desmintió que se haya votado darle un título a Rosario Central por ganar la Tabla Anual", publicó Derechazo.

En efecto, el club presidido por Juan Sebastián Verón, otro de los enemigos de AFA (con Pablo Toviggino como uno de sus bullies favoritos) fue la única institución que levantó la voz tras el título Canalla.

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", publicó en su cuenta de X.

Captura de pantalla (299) Estudiantes, vía X

