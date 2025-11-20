El Pentágono abandona el GPS por un invento que parece de ciencia ficción

Las señales de GPS son débiles y fáciles de bloquear. Estados Unidos implementa un código M más potente para uso militar, pero los fondos para los receptores se demoraron, según Todd Harrison, del American Enterprise Institute.

image

Los sensores cuánticos ya lograron precisión de 189 metros en vuelos de prueba, superando diez veces a los sistemas inerciales tradicionales. Aunque el GPS sigue siendo más preciso con sus 5 metros, necesita que no te lo interfieran.

Los obstáculos que quedan

Los desafíos no son menores: necesitás mapas magnéticos detallados y el costo todavía es alto para drones baratos como los que se usan en Ucrania.

unnamed (1)

Pero Michael J. Biercuk, fundador de Q-CTRL, asegura que no hay forma de interferir estos sensores a distancia. La tecnología cuántica llegó para quedarse en el campo de batalla y cambiar las reglas del juego para siempre.

