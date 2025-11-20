El Pentágono dejó de confiar en el GPS. Así de brutal es la realidad que enfrentan Estados Unidos y sus aliados después de lo que pasó en la guerra de Ucrania, donde Rusia bloquea y falsifica señales satelitales con tanta frecuencia que la navegación se volvió un desastre total.
ESTO ESTÁ PASANDO
El Pentágono abandona el GPS por un invento que parece de ciencia ficción
El Pentágono abandona la navegación por satélite tras las interferencias rusas en Ucrania. La carrera armamentística entró en una nueva dimensión fuera del GPS.
La respuesta que encontraron parece sacada de una película de ciencia ficción: sensores cuánticos que miden el campo magnético de la Tierra para saber dónde estás sin necesidad de satélites. Y ya lo están probando en el aire.
El mes pasado, en un aeropuerto perdido de Australia, una avioneta despegó con un dispositivo que podría cambiar todo. Era un magnetómetro de bombeo óptico desarrollado por Q-CTRL, una startup australiana. El aparato dispara láseres a átomos de rubidio para leer variaciones magnéticas y comparar esos datos con un mapa precargado.
Quizás te interese leer: Donald Trump liberó los archivos de Epstein, pero hay un vacío legal que puede usufructuar
Física cuántica contra la guerra electrónica en el Pentágono
"Este problema no era tan urgente hasta ahora, cuando estamos viendo el fin de la fiabilidad del GPS", disparó Russell Anderson, científico principal de Q-CTRL. La frase resume el pánico militar: China y Corea del Norte también dominan estas técnicas de interferencia.
Las señales de GPS son débiles y fáciles de bloquear. Estados Unidos implementa un código M más potente para uso militar, pero los fondos para los receptores se demoraron, según Todd Harrison, del American Enterprise Institute.
Los sensores cuánticos ya lograron precisión de 189 metros en vuelos de prueba, superando diez veces a los sistemas inerciales tradicionales. Aunque el GPS sigue siendo más preciso con sus 5 metros, necesita que no te lo interfieran.
Los obstáculos que quedan
Los desafíos no son menores: necesitás mapas magnéticos detallados y el costo todavía es alto para drones baratos como los que se usan en Ucrania.
Pero Michael J. Biercuk, fundador de Q-CTRL, asegura que no hay forma de interferir estos sensores a distancia. La tecnología cuántica llegó para quedarse en el campo de batalla y cambiar las reglas del juego para siempre.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"
'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio
Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."