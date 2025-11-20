Un ejemplar de Superman n.º 1 de 1939 se vendió por 9,12 millones de dólares en una subasta organizada por Heritage, convirtiéndose en el cómic más valioso de la historia. El hallazgo tiene todos los condimentos de una película: tres hermanos rebuscando en el ático de su difunta madre, una caja olvidada y un récord.
SUPERMAN N°1
Récord de 86 años: Encontraron el cómic más caro de la historia y lo vendieron por US$9 millones
Tres hermanos descubrieron el tesoro escondido entre las pertenencias de su madre fallecida. El ejemplar de Superman pulverizó todos los récords anteriores.
El hallazgo que cambió todo a níveles récord
La historia detrás del cómic potencia aún más su valor. La madre de los tres hermanos compró el ejemplar cuando tenía solo nueve años, en plena Gran Depresión, mientras vivía en San Francisco. Durante décadas, ella insistía con que tenía "cómics raros por ahí", pero nunca recordaba dónde. Sus hijos pensaban que era solo un cuento más de mamá.
Cuando la mujer falleció justo antes de la pandemia, la casa quedó intacta. Recién a principios de este año, los hermanos decidieron revisar las pertenencias y ahí apareció: una caja con recortes amarillentos de periódicos y, en medio, el Superman n.º 1 que vos compraste de chico por centavos y hoy vale millones.
El récord anterior lo tenía Action Comics n.º 1, vendido en 2024 por 6 millones de dólares. Este nuevo ejemplar no solo superó esa cifra, sino que la dejó atrás por varios millones. ¿El secreto? Su estado de conservación es casi perfecto, algo impensado para un cómic de 86 años. La Certified Guaranty Company le otorgó una calificación de 9,0 sobre 10, una rareza absoluta en el mercado.
El mercado de cómics raros: furor o burbuja
Aunque los precios de los cómics bajaron en algunos casos hasta un tercio desde el boom de principios de 2020, este ejemplar demuestra que las piezas excepcionales siguen rompiendo récords. En 2022, otro Superman n.º 1 se había vendido por 5,3 millones, mientras que un Amazing Fantasy n.º 15 (la primera aparición de Spider-Man) alcanzó los 3,6 millones en 2021.
Los expertos coinciden: no todos los cómics suben, pero las joyas con historia y estado impecable seguirán generando furor. Este hallazgo de ático demuestra que todavía hay tesoros esperando ser descubiertos en el lugar menos pensado.
