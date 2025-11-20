Récord de 86 años: Encontraron el cómic más caro de la historia y lo vendieron por US$9 millones

El mercado de cómics raros: furor o burbuja

Aunque los precios de los cómics bajaron en algunos casos hasta un tercio desde el boom de principios de 2020, este ejemplar demuestra que las piezas excepcionales siguen rompiendo récords. En 2022, otro Superman n.º 1 se había vendido por 5,3 millones, mientras que un Amazing Fantasy n.º 15 (la primera aparición de Spider-Man) alcanzó los 3,6 millones en 2021.

image El récord anterior fue totalmente superado.

Los expertos coinciden: no todos los cómics suben, pero las joyas con historia y estado impecable seguirán generando furor. Este hallazgo de ático demuestra que todavía hay tesoros esperando ser descubiertos en el lugar menos pensado.

--------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

Abróchense los cinturones: Javier Milei saca provecho del quiebre peronista

Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."